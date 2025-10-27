Önkéntesek tisztították meg az izraelita temetőt

A kezdeményezést a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hirdette meg, amelyhez számos helyi lakos és segítő is csatlakozott. A munkálatok alapját az önkormányzat által megbízott vállalkozó előkészítése teremtette meg, aki korábban kiirtotta az elburjánzott aljnövényzetet. Az önkéntesek feladata az ebből keletkezett mulcs elszállítása és elterítése volt a területen, így a temető ismét rendezett és méltó képet mutat. Az akció célja az volt, hogy méltó módon őrizzék meg az egykor Rácalmás közösségéhez tartozó zsidó emberek nyughelyét, és megóvják a temető kulturális értékét az utókor számára.

