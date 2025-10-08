17 perce
A kiserdői tragédia nyomában– hogyan ismerhetők fel az öngyilkosság titkos jelei
A kiserdő területén holttestet találtak. Az elhunyt egy távközlési oszlopra akasztotta fel magát. Magyarországon naponta több mint 6 ember hal meg öngyilkosság következtében. Az öngyilkossági kísérletek száma egyes kutatók szerintennek a tízszerese. Az öngyilkosság okairól, és a lehetséges segítségekről beszélgettünk a szakértővel.
Az utóbbi napokban egyre többször került szó az öngyilkosságról. Itt volt a kiserdői tragédia, vagy a Pilisben meghalt lány. Körülöttünk van. Nem szoktuk bevallani, pedig néha-néha többünknek eszébe jutott már élete egy-egy mélypontja kapcsán...De erről nem beszélünk. Nem is illik beszélni, különösen azért, mert az öngyilkossági gondolat még mindig tabutéma. A hallgatás azonban nem véd – épp ellenkezőleg: elszigetel, növeli a szégyenérzetet, és elzárja az utat a segítségkérés elől. Pedig az őszinte, érzékeny beszéd életeket menthet: csökkenti a szégyenérzetet, bátorítja a bajban lévőt, hogy segítséget kérjen. „Az öngyilkosság gondolatáról beszélni nem veszélyes, elhallgatni viszont igen” – hangsúlyozza Gasparovszky Tibor krízisintervenciós szakpszichológus-jelölt.
Amikor a világ összeomlik
– Az öngyilkosság megakadályozásához néha elég egyetlen mondat, egyetlen odafordulás vagy egyetlen telefonhívás ahhoz, hogy valaki új esélyt kapjon az életre. Azonban arra is figyelmeztet, hogy éppen ezért nem szabad bagatellizálni az intő jeleket. Mielőtt ezekről beszélnénk, nézzük meg mit mutatnak a számok.
Döbbenetes adatok
- Az öngyilkosság hazánkban 6. halálozási ok
- A gyermek és fiatalkori öngyilkosság mutatói: • 15-24 éves korcsoportban a 2. halálozási ok, az első a motorbaleset. • A 25-30 közötti korosztály esetében az első halálozási ok az öngyilkosság.
- A férfiak négyszer gyakrabban követnek el öngyilkosságot, mint a nők.
- A legveszélyeztetettebb korosztály a középkorú férfiaké, de egyre több a fiatalkori és gyermekkori kísérlet is.
„Dunaújvárosban is több alkalommal találkoztam krízishelyzetben lévő gyerekkel, tinédzserrel, akiknél a szülő vagy a tanár az utolsó pillanatban vette észre a bajt. Sajnos nem minden történet ér véget jól” – mondja Gasparovszky Tibor.
Az öngyilkosság fajtái
A szakirodalom szerint fontos érteni, hogy az öngyilkosságnak több formája van – nem minden ugyanúgy zajlik le:
- Impulzív öngyilkosság: hirtelen, heves érzelmi krízisben történik, előzetes tervezés nélkül.
- Tervezett öngyilkosság: hosszabb folyamat előzi meg, az illető előkészíti a körülményeket.
- Segélykiáltás jellegű kísérlet: a cél nem feltétlen a halál, hanem a figyelemfelhívás, hogy „valami nagyon nincs rendben”.
- Krónikus öngyilkosság: amikor valaki hosszabb időn keresztül rombolja önmagát (alkohol, drog, önsebzés), mintegy lassú öngyilkosságként.
- Gyermek- és serdülőkori öngyilkosság: gyakran impulzív, sokszor egy szerelmi csalódás, zaklatás vagy otthoni konfliktus váltja ki.
Sokan azt gondolják, hogy aki beszél róla, az úgysem teszi meg. Ez óriási tévedés. A kimondott szavak gyakran az utolsó figyelmeztetések – hangsúlyozza Tibor.
Dunaújvárosi példák – amikor a szülő észrevette
– Az egyik iskolában ahol, dolgozom egy fiatal keresett meg. Nagyon sok mentális problémáról számolt be… Az ülés végén megemlítette, hogy öngyilkossággal kapcsolatos gondolatai és tervei is vannak. Én azonnal értesítettem a szülőket, hogy vigyék el a gyermekpszichiátriai osztályára. Amit a szülők meg is tettek. Hozzáteszem, hogy a szülő először túlzónak érezte, hogy el kell vinnie a gyermeket oda, de végül hallgatott rám. Ugyanis nem a szülőnek, hanem a szakembernek a dolga eldönteni, hogy mennyire súlyos a helyzet. A pszichiáter szakember indokoltnak tartotta a kezelését, a gyermek pedig életben van, és javul az állapota.
Egy másik esetnél a szülő volt az, aki érezte, hogy baj van. Észlelte, hogy az iskolás gyermeke nagyon szorong és tartósan levert hangulatban van. Egyre többször volt indulatkezelési problémái is. Elkezdte vagdosni a karján a bőrét. Mivel a klinikai képe súlyosabb tüneteket is mutatott, ezért továbbirányítottam őket pszichiáterhez. Az édesanya elmondása alapján a gyermek hangulata a foglalkozások hatására stabilizálódott, elkezdett az édesanya felé közeledni, részt venni a családi életben és jobban kifejezni az érzelmeit.
„Ha nem lép, tragédia lehetett volna. Ez a bátorság mentette meg a gyerek életét” – meséli Tibor.
A pszichológus, aki gyerekeknek és felnőtteknek is kapaszkodót nyújt
Gasparovszky Tibor klinikai- és egészségpszichológia specializáción végzett pszichológus, krízisintervenciós szakpszichológus-jelölt, valamint képzésben lévő rajzvizsgálati szakértő. Közel három éve dolgozik iskolapszichológusként, ahol gyermekek és serdülők lelki támogatásában vesz részt. 2024-től a Fejér Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézményében is segíti a családokat diagnosztikai és tanácsadói feladatokkal, 2025-től pedig a Fészek Mentálhigiénés Központ magánellátásában is fogad klienseket.
Jelek, amelyeket nem szabad elbagatellizálni
Gasparovszky Tibor szerint az öngyilkosság egy krízis miatti beszűkült tudatállapot, amelyben a személy nem lát más kiutat az elviselhetetlennek tűnő helyzetből. Vannak olyan helyzetek, amelyekben sajnos nem látható előre az öngyilkosság. Nem mindig következik a személy korábbi viselkedéséből. Van amikor hirtelen, impulzív gondolat eredménye is lehet– hangsúlyozza a szakember. A szakember azonban felhívja a figyelmünket arra, hogy az alábbi jelekre mindig figyelni kell, akár gyermeknél, akár felnőttnél jelentkeznek:
- Vészjelzés: gyakori beszéd a halálról, búcsúzkodás vagy később ennek a hirtelen elhallgatása azaz a vihar előtti csend
- önsebzés (vágás, égetés)
- hirtelen személyiségváltozás, szélsőséges hangulatingadozás
- baráti kapcsolatok és hobbik elhanyagolása
- tartós szorongás, reménytelenség, szégyen vagy bűntudat érzése
- alvás-és étvégyzavar
- fontos tárgyak elajándékozása
- a szerhasználat fokozódása
Ha ezek közül csak egyet is észreveszünk, ne söpörjük a szőnyeg alá. Ilyenkor a csend, az elbagatellizálás, vagy az ’ugyan, ez csak kamasz hiszti’ hozzáállás végzetes lehet – figyelmeztet a szakember.
– Miért nehéz segítséget kérni?
– Sok családban még mindig tabutéma a pszichés probléma. Azt gondolják, szégyen pszichológushoz fordulni, szégyen lelki segítséget kérni. Pedig itt is vannak lehetőségek: az iskolapszichológus, a szakszolgálat, vagy krízis esetén az országos segélyvonalak. De sokszor még mindig az az érzés uralkodik, hogy „inkább ne tudja meg senki”. Ez életveszélyes hozzáállás.
Sokszor a környezet reakciója döntő lehet abban, hogy valaki elfogadja-e vagy kér-e segítséget.
A legfontosabb, hogy vegyük észre, hogy a személy bajban van. Mutassuk ki számára, hogy érdekel minket az, ahogyan érzi magát. Hallgassuk meg, amit mond. Engedjük meg, hogy elmondhasa a saját érzéseit és gondolatait. Kerüljük az ítélkezést és a probléma bagatelizálását. Hiszen mindenkinek a saját problémája a legnagyobb probléma. Nem szabad ítéletet mondanunk sem a személy, sem a probléma felett. Bizosítsuk őt arról, hogy fontos a számunkra, mellette állunk és mondjuk el neki, hogy nincsen egyedül. És végül finoman bátorítsuk őt szakmai segítségre, ha olyan jellegű a probléma.
– Mit mondana azoknak, akik félnek szakemberhez fordulni?
– Azt, hogy nem gyávaság segítséget kérni. Épp ellenkezőleg: óriási bátorság szembenézni a helyzettel.
Egyetlen beszélgetés elindíthat egy gyógyulási folyamatot. És lehet, hogy ez az egy lépés ment meg egy életet.
Hová fordulhatunk?
- Körzeti pszichiátriai osztály, szakorvos
- Lelki Elsősegély Telefonszolgálat: 116-123 (ingyenes, éjjel-nappal)
- Kék Vonal: 116-111 (gyerekeknek, fiataloknak)
- Krízis esetén: azonnali pszichiátriai ellátás szükséges
- Caritas Lelkisegély Telefonszolgálat: 0680-505-503 (este 6-tól reggel 6-ig)
- NANE Egyesület (bántalmazott nőknek és gyerekeknek): 06 80 505-101; (változó időpontokban hívható)
Az öngyilkosság nem választás, hanem a kétségbeesés utolsó kísérlete. A mi feladatunk, hogy ott legyünk, amikor valaki már nem lát kiutat. Mert mindig van.– zárja gondolatait Gasparovszky Tibor.