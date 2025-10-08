A kiserdői tragédia nyomában– hogyan ismerhetők fel az öngyilkosság titkos jelei

Gasparovszky Tibor klinikai- és egészségpszichológia szakirányon végzett pszichológus

Dunaújvárosi példák – amikor a szülő észrevette

– Az egyik iskolában ahol, dolgozom egy fiatal keresett meg. Nagyon sok mentális problémáról számolt be… Az ülés végén megemlítette, hogy öngyilkossággal kapcsolatos gondolatai és tervei is vannak. Én azonnal értesítettem a szülőket, hogy vigyék el a gyermekpszichiátriai osztályára. Amit a szülők meg is tettek. Hozzáteszem, hogy a szülő először túlzónak érezte, hogy el kell vinnie a gyermeket oda, de végül hallgatott rám. Ugyanis nem a szülőnek, hanem a szakembernek a dolga eldönteni, hogy mennyire súlyos a helyzet. A pszichiáter szakember indokoltnak tartotta a kezelését, a gyermek pedig életben van, és javul az állapota.

Egy másik esetnél a szülő volt az, aki érezte, hogy baj van. Észlelte, hogy az iskolás gyermeke nagyon szorong és tartósan levert hangulatban van. Egyre többször volt indulatkezelési problémái is. Elkezdte vagdosni a karján a bőrét. Mivel a klinikai képe súlyosabb tüneteket is mutatott, ezért továbbirányítottam őket pszichiáterhez. Az édesanya elmondása alapján a gyermek hangulata a foglalkozások hatására stabilizálódott, elkezdett az édesanya felé közeledni, részt venni a családi életben és jobban kifejezni az érzelmeit.

„Ha nem lép, tragédia lehetett volna. Ez a bátorság mentette meg a gyerek életét” – meséli Tibor.



A pszichológus, aki gyerekeknek és felnőtteknek is kapaszkodót nyújt

Gasparovszky Tibor klinikai- és egészségpszichológia specializáción végzett pszichológus, krízisintervenciós szakpszichológus-jelölt, valamint képzésben lévő rajzvizsgálati szakértő. Közel három éve dolgozik iskolapszichológusként, ahol gyermekek és serdülők lelki támogatásában vesz részt. 2024-től a Fejér Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézményében is segíti a családokat diagnosztikai és tanácsadói feladatokkal, 2025-től pedig a Fészek Mentálhigiénés Központ magánellátásában is fogad klienseket.



Jelek, amelyeket nem szabad elbagatellizálni

Gasparovszky Tibor szerint az öngyilkosság egy krízis miatti beszűkült tudatállapot, amelyben a személy nem lát más kiutat az elviselhetetlennek tűnő helyzetből. Vannak olyan helyzetek, amelyekben sajnos nem látható előre az öngyilkosság. Nem mindig következik a személy korábbi viselkedéséből. Van amikor hirtelen, impulzív gondolat eredménye is lehet– hangsúlyozza a szakember. A szakember azonban felhívja a figyelmünket arra, hogy az alábbi jelekre mindig figyelni kell, akár gyermeknél, akár felnőttnél jelentkeznek:

Vészjelzés: gyakori beszéd a halálról, búcsúzkodás vagy később ennek a hirtelen elhallgatása azaz a vihar előtti csend

önsebzés (vágás, égetés)

hirtelen személyiségváltozás, szélsőséges hangulatingadozás

baráti kapcsolatok és hobbik elhanyagolása

tartós szorongás, reménytelenség, szégyen vagy bűntudat érzése

alvás-és étvégyzavar

fontos tárgyak elajándékozása

a szerhasználat fokozódása

Ha ezek közül csak egyet is észreveszünk, ne söpörjük a szőnyeg alá. Ilyenkor a csend, az elbagatellizálás, vagy az ’ugyan, ez csak kamasz hiszti’ hozzáállás végzetes lehet – figyelmeztet a szakember.

– Miért nehéz segítséget kérni?

– Sok családban még mindig tabutéma a pszichés probléma. Azt gondolják, szégyen pszichológushoz fordulni, szégyen lelki segítséget kérni. Pedig itt is vannak lehetőségek: az iskolapszichológus, a szakszolgálat, vagy krízis esetén az országos segélyvonalak. De sokszor még mindig az az érzés uralkodik, hogy „inkább ne tudja meg senki”. Ez életveszélyes hozzáállás.

Sokszor a környezet reakciója döntő lehet abban, hogy valaki elfogadja-e vagy kér-e segítséget.

A legfontosabb, hogy vegyük észre, hogy a személy bajban van. Mutassuk ki számára, hogy érdekel minket az, ahogyan érzi magát. Hallgassuk meg, amit mond. Engedjük meg, hogy elmondhasa a saját érzéseit és gondolatait. Kerüljük az ítélkezést és a probléma bagatelizálását. Hiszen mindenkinek a saját problémája a legnagyobb probléma. Nem szabad ítéletet mondanunk sem a személy, sem a probléma felett. Bizosítsuk őt arról, hogy fontos a számunkra, mellette állunk és mondjuk el neki, hogy nincsen egyedül. És végül finoman bátorítsuk őt szakmai segítségre, ha olyan jellegű a probléma.