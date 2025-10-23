október 24., péntek

Nemzeti ünnep Dunaújvárosban

12 órája

Emlékezés a kopjafánál – galériával, videóval

A hagyományokhoz híven a dunaújvárosi temetőben lévő kopjafánál tartották a város ünnepi megemlékezését. 1956-os forradalom és a szabadságharc emléke előtt tisztelegve számos szervezet és intézmény képviseltette magát az október 23-i ünnepi megemlékezésen.

Fekete Györgyi

Az október 23-i ünnepi megemlékezés történelmi gyökere, hogy  1956.  október 23-án a budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt, amely október 30-án a pártház elfoglalásával végül győzött. 1989. október 23. óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja, melyet az 1990. évi XXVIII. törvény iktatott a nemzeti ünnepek sorába.

október 23-i ünnepi megemlékezés
Sokan vettek részt az október 23-i ünnepi megemlékezésen
Fotó: Fekete Györgyi

Az október 23-i ünnepi megemlékezés

A városi megemlékezésnek immáron hagyományosan a dunaújvárosi temető kopjafája helyszíne. Ezúttal egy diáklány  szavaival idézték meg a forradalom eseményeit. Zámbó Fanni a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Technikumának tanulója beszédében hangsúlyozta, hogy bár a forradalmat eltiporhatta az önkény, de soha nem tudta visszaállítani az október 23-i előtti állapotokat:

1956.október 23. az az ünnep, amelynek többnek kell lennie, mint egy fejezet a történelem könyvekben, vagy egy piros betűs nap a naptárban.

Majd a Viadana Kamarakórus adott műsort, s az ünnepséget a koszorúzás zárta. A város vezetői, a poltikai és társadalmi szervezetek, egyesületek, intézmények képviselői is kifejezték a virágokkal tiszteletüket. 

Képgaléria

Emlékezés 1956 október 23-ra Dunaújvárosban

Fotók: Fekete Györgyi

A hagyományokhoz híven az Dunaújvárosi temető kopjafájánál tartották a város ünnepi megemlékezését 1956 október 23.  emléke előtt tisztelegve. A himnusz után Zámbó Fanni a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Technikumának diákja idézte fel 1956 október 23-nak eseményeit, majd a Viadana kamara kórus adott műsort, és végül elhelyezték az emlékműnél az pártok, tárdalami szervezetek, intézmények képviselői az emlékezés virágait.

