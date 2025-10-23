Emlékezés a kopjafánál a hősökre – galériával, videóval

Az október 23-i ünnepi megemlékezés történelmi gyökere, hogy 1956. október 23-án a budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt, amely október 30-án a pártház elfoglalásával végül győzött. 1989. október 23. óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja, melyet az 1990. évi XXVIII. törvény iktatott a nemzeti ünnepek sorába.

Sokan vettek részt az október 23-i ünnepi megemlékezésen

Fotó: Fekete Györgyi

Az október 23-i ünnepi megemlékezés

A városi megemlékezésnek immáron hagyományosan a dunaújvárosi temető kopjafája helyszíne. Ezúttal egy diáklány szavaival idézték meg a forradalom eseményeit. Zámbó Fanni a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Technikumának tanulója beszédében hangsúlyozta, hogy bár a forradalmat eltiporhatta az önkény, de soha nem tudta visszaállítani az október 23-i előtti állapotokat:

1956.október 23. az az ünnep, amelynek többnek kell lennie, mint egy fejezet a történelem könyvekben, vagy egy piros betűs nap a naptárban.

