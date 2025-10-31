október 31., péntek

Farkas névnap

+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó hír

32 perce

Novemberben érkezik a nyugdíjkorrekció: itt vannak a részletek

Címkék#nyugdíjkorrekció#infláció#kormány#Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

A nyugdíjkorrekció 2025-ben novemberben érkezik az érintettekhez. Az államkincstár tájékoztatása szerint a nyugellátások 1,6 százalékkal emelkednek visszamenőleg 2025. január 1-től, így a nyugdíjasok novemberben már az új, magasabb összegű ellátásukat kapják.

Duol.hu

A nyugdíjkorrekció 2025-ben sem kell igényléshez kötött: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság automatikusan végrehajtja a korrekciót, és a visszamenőleg járó különbözetet is november folyamán egyszeri kifizetés formájában utalja ki. Az új rendelet a 299/2025. (X.1.) kormányrendelet alapján törvényessé vált, és a korrekció kiterjed az öregségi nyugdíjakra, rokkantsági ellátásokra, özvegyi és árvaellátásokra, valamint más, nyugdíjszerű juttatásokra is.

nyugdíjkorrekció 2025
Nyugdíjkorrekció 2025: novemberben megkapják a kompenzációt az érintettek
Fotó: Kallus György

Hogyan kapják meg és kinek jár a nyugdíjkorrekció 2025-ben?

A korrekció a különböző jogcímeken nyugellátásban részesülőknek jár. A jogosultak teljes listáját itt találják. Az emelés összege a korábbi nyugdíjak alapján kerül kiszámításra, és a különböző ellátások esetén külön-külön érvényesül. Bankszámlás folyósítás esetén a pluszösszeg jóváírása 2025. november 12-én, külön tételként történik. Postai kézbesítés esetén az emelt összeg és a visszamenőleges kifizetés a novemberi nyugdíjjal együtt, a szokásos kifizetési napon kerül továbbításra.

Már nyár derekán világossá vált

A kormány novemberben nyugdíj-kompenzációt fizet a magasabb infláció miatt – az összeg átlagosan 42 ezer forint lesz - írtuk meg július végén. Cikkünket itt olvashatják.

Orbán Viktor: a nyugdíjak reálértékét megőrizzük

A baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat, mi visszaadtuk. Most, ha hatalomra kerülnek, a nyugdíjak brutális csökkentésére készülnek nem hagyjuk! – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. Erről bővebben itt olvashatnak.

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu