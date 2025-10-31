Novemberben érkezik a nyugdíjkorrekció: itt vannak a részletek

A nyugdíjkorrekció 2025-ben sem kell igényléshez kötött: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság automatikusan végrehajtja a korrekciót, és a visszamenőleg járó különbözetet is november folyamán egyszeri kifizetés formájában utalja ki. Az új rendelet a 299/2025. (X.1.) kormányrendelet alapján törvényessé vált, és a korrekció kiterjed az öregségi nyugdíjakra, rokkantsági ellátásokra, özvegyi és árvaellátásokra, valamint más, nyugdíjszerű juttatásokra is.

Nyugdíjkorrekció 2025: novemberben megkapják a kompenzációt az érintettek

Fotó: Kallus György

Hogyan kapják meg és kinek jár a nyugdíjkorrekció 2025-ben?

A korrekció a különböző jogcímeken nyugellátásban részesülőknek jár. A jogosultak teljes listáját itt találják. Az emelés összege a korábbi nyugdíjak alapján kerül kiszámításra, és a különböző ellátások esetén külön-külön érvényesül. Bankszámlás folyósítás esetén a pluszösszeg jóváírása 2025. november 12-én, külön tételként történik. Postai kézbesítés esetén az emelt összeg és a visszamenőleges kifizetés a novemberi nyugdíjjal együtt, a szokásos kifizetési napon kerül továbbításra.

Már nyár derekán világossá vált

A kormány novemberben nyugdíj-kompenzációt fizet a magasabb infláció miatt – az összeg átlagosan 42 ezer forint lesz - írtuk meg július végén. Cikkünket itt olvashatják.

Orbán Viktor: a nyugdíjak reálértékét megőrizzük

A baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat, mi visszaadtuk. Most, ha hatalomra kerülnek, a nyugdíjak brutális csökkentésére készülnek nem hagyjuk! – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. Erről bővebben itt olvashatnak.