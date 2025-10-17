október 17., péntek

Hedvig névnap

+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Humoros, trendi és dunaújvárosi

1 órája

Nyikos Veronika TikTok-videója felszántotta az internetet

Címkék#Nyikos Veronika#DKSE#trend#TikTok

Egy dunaújvárosi videó tarol a TikTokon! Nyikos Veronika, a DKSE birkózója is beszállt a „Sugar on my tongue” trendbe, és rekordidő alatt hódította meg a netezők szívét.

Varga Zsófia

A „Sugar on my tongue” TikTok-trend az utóbbi hetek egyik legőrültebb kihívása a platformon. A felhasználók a dal kulcsszavaihoz, az „on my tongue” (a nyelvemen) és „so sweet” (olyan édes) sorokhoz igazítják a videót, úgy, hogy bizonyos pillanatoknál a kép ismétlődjön, megakadjon – mintha visszapörögne a felvétel. A trükk legmenőbb része a „fridge angle” (hűtős nézőpont): a telefont a hűtőbe teszik, majd onnan veszik fel, ahogy valaki kinyitja az ajtót, így a videó egyszerre vicces és izgalmas perspektívából mutatja a szereplőt. Nyikos Veronika ezzel trenddel robbant be a közösségi médiába, lássuk hogyan történt! 

Nyikos Veronika
Nyikos Veronika videója igazi közönségkedvenc lett
Forrás: Nyikos Veronika Tiktok

Nyikos Veronika, a DKSE birkózója is beszállt a játékba

A trendet Nyikos Veronika, a DKSE birkózója is kipróbálta, és hatalmas sikert aratott. Videójában ő is a hűtő előtt áll, és a dal ritmusára ismétlődik a kép, pont ahogy a trend megkívánja. A felvétel pár nap alatt több mint 173 ezer megtekintést és több mint 11 ezer lájkot gyűjtött.

@nyikosveronikaa Gondoltam már én is megcsinálom🤭💃🏽 #sugar #trend ♬ sonido original - Nath flowers 🫧

A kommentelők odavannak érte: dicsérik Veronika szépségét, van, aki azt írta, „gyönyörű vagy, még női szemmel is”, más szerint „eddig csak a te videód tetszik ebből a trendből”. Számtalan szívecske és vicces megjegyzés érkezett, például: „én is megcsinálnám, csak leszakadt a hűtőajtó.
És persze mindenki a legfontosabb kérdésre keresi a választ: „Vajon ki van a hűtőben?” – a rejtély és a humor teszi igazán szerethetővé a videót.

Nyikos Veronika nemcsak a szőnyegen, a TikTokon is tarol

Nemrég írtunk Nyikos Veronikáról, aki országos bajnoki címet szerzett a DKSE színeiben a 76 kilogrammos kategóriában. Ezzel nagy lépést tett afelé, hogy az októberi U23-as világbajnokságon képviselje Magyarországot. Most pedig a sportpályáról a TikTok-világba is berobbant – és ott is tarol.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu