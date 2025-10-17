Nyikos Veronika TikTok-videója felszántotta az internetet

A „Sugar on my tongue” TikTok-trend az utóbbi hetek egyik legőrültebb kihívása a platformon. A felhasználók a dal kulcsszavaihoz, az „on my tongue” (a nyelvemen) és „so sweet” (olyan édes) sorokhoz igazítják a videót, úgy, hogy bizonyos pillanatoknál a kép ismétlődjön, megakadjon – mintha visszapörögne a felvétel. A trükk legmenőbb része a „fridge angle” (hűtős nézőpont): a telefont a hűtőbe teszik, majd onnan veszik fel, ahogy valaki kinyitja az ajtót, így a videó egyszerre vicces és izgalmas perspektívából mutatja a szereplőt. Nyikos Veronika ezzel trenddel robbant be a közösségi médiába, lássuk hogyan történt!

Nyikos Veronika videója igazi közönségkedvenc lett

Forrás: Nyikos Veronika Tiktok

Nyikos Veronika, a DKSE birkózója is beszállt a játékba

A trendet Nyikos Veronika, a DKSE birkózója is kipróbálta, és hatalmas sikert aratott. Videójában ő is a hűtő előtt áll, és a dal ritmusára ismétlődik a kép, pont ahogy a trend megkívánja. A felvétel pár nap alatt több mint 173 ezer megtekintést és több mint 11 ezer lájkot gyűjtött.

A kommentelők odavannak érte: dicsérik Veronika szépségét, van, aki azt írta, „gyönyörű vagy, még női szemmel is”, más szerint „eddig csak a te videód tetszik ebből a trendből”. Számtalan szívecske és vicces megjegyzés érkezett, például: „én is megcsinálnám, csak leszakadt a hűtőajtó.”

És persze mindenki a legfontosabb kérdésre keresi a választ: „Vajon ki van a hűtőben?” – a rejtély és a humor teszi igazán szerethetővé a videót.

Nyikos Veronika nemcsak a szőnyegen, a TikTokon is tarol

Nemrég írtunk Nyikos Veronikáról, aki országos bajnoki címet szerzett a DKSE színeiben a 76 kilogrammos kategóriában. Ezzel nagy lépést tett afelé, hogy az októberi U23-as világbajnokságon képviselje Magyarországot. Most pedig a sportpályáról a TikTok-világba is berobbant – és ott is tarol.