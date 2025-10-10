MMK-program
1 órája
No, ki lesz a legerősebb!
Kézművesek vására, és csilievő-verseny a Munkás Művelődési Központban.
A csiliversenyen lesz miből válogatni
Fotó: https://www.mmkkht.hu/
Október 11-én szombaton 14 órakor indul az MMK-ban a népszerű kézműves vásár. Ezúttal is vásárolhatunk kolbászt, szalámit, sajtot, mézet és még sok finomságot. A lángoló harapások elnevezésű csilievő-verseny 15 órakor kezdődik.
