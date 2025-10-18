Nincs kivételezés, mindenki ennyit fizet a bliccelésért

A MÁV-csoport járatain tavaly ősztől kötelező a jegyelővétel Budapest elővárosi zónájában, korábban, ha valaki a jegyellenőrzéskor, azaz még a fedélzeten fizetett pótdíjat, alacsonyabb összeggel számolhatott, mintha ezt utólag, csekken tette volna meg – most már nincs kivételezés. Ezt a különbséget korábban az indokolta, hogy még nem állt rendelkezésre annyi önkiszolgáló jegyvásárlási lehetőség, mint manapság. Az ország- és vármegyebérletekre épülő új tarifarendszerrel azonban nemcsak olcsóbbá vált a MÁV-csoport járatain történő utazás, de a jegy- és bérletvásárlás is jóval egyszerűbb lett, hiszen az országszerte telepített jegykiadó automatákon túl már a mobiltelefonos applikációinkon keresztül is bárhol és bármikor megvásárolhatók a kedvező árú jegyek vagy bérletek – közölte honlapján a közlekedési társaság.

Nincs kivételezés, mindenki egységes büntetést fizet csütörtöktől

Fotó: MÁV-csoport

Az egységes pótdíjazási gyakorlat „éles” bevezetését minden idők leghosszabb türelmi időszaka és figyelemfelhívó kampánya előzte meg. Több mint egy teljes éven keresztül nem érvényesítették a fedélzeten a jogszabály szerinti új pótdíj-összeget és minden érintett állomáson, megállóhelyen tájékoztató anyagokon figyelmeztették utasaikat a változásra.

A felkészülési időszak október 16-án lejárt. Mostantól egységes összegű pótdíjakkal kell számolni az egyre ritkábbá váló – 200 utasból mindössze 1-et érintő – bliccelésnél.

Mint a közleményben írják: a pótdíjfizetés valóban egyre kevesebbeket érint, azt követően ugyanis, hogy az utazás olcsóbbá vált és kényelmesebbé a jegyek, bérletek megvásárlása, érezhetően csökken a bliccelők száma is: ma már csupán az utasok mintegy fél százaléka követ el ilyen szabálytalanságot. Az érvényes módon utazók több mint fele pedig ma már az önkiszolgáló csatornákat választja a jegyvásárláshoz, illetve rengetegen tértek át a vármegye- és országbérletekre.

Érdemes megjegyezni, ha otthon marad a megvásárolt bérlet és pótdíjat kellene fizetni, akkor 2600 forintért - 15 napon belül - utólagosan is bemutatható a meglévő, a büntetés idejében érvényes bérlet.

Nincs kivételezés, az egységes pótdíj fedélzeten és 30 napon belül: 25 ezer forint

A zónán belüli utazáskor egységesedett tehát a pótdíj összege, illetve kivezetésre kerül a korábbi mérsékelt összegű, „fedélzeti” pótdíj, így a zónában jegy nélkül felszállók a vonatokon már egységesen 25 ezer forintos pótdíj megfizetésével válthatnak menetjegyet.

Az utólagosan rendezett pótdíj összege tavaly decembertől 30 napon belül befizetve ugyancsak 25 ezer forint lett, 30 napon túl pedig 50 ezer forintra változott.

A kötelező jegyelővételi zónába bevont vasúti vonalszakaszok listája:

1-es vonal: a Déli, illetve Keleti pályaudvar és Győr,

2-es vonal: a Nyugati pályaudvar és Esztergom, illetve Rákos és Esztergom,

30a vonal: a Déli pályaudvar és Székesfehérvár, illetve Kőbánya-Kispest és Székesfehérvár,

40a vonal: a Déli pályaudvar és Pusztaszabolcs,

70-es vonal: a Nyugati pályaudvar–Vác–Szob,

71-es vonal: a Nyugati pályaudvar–Veresegyház–Vác,

80a vonal: a Keleti pályaudvar és Hatvan,

100a vonal: a Nyugati pályaudvar és Szolnok,

120a vonal: a Keleti pályaudvar és Nagykáta,

142-es vonal: a Nyugati pályaudvar és Pestszentimre között.

Változik a menetrend október végéig, ami a dunaújvárosi vonalat is érinti

Budapest-Kelenföld állomáson október végéig több váltót is kicserélnek, ezért változik számos elővárosi és távolsági járat közlekedése. Ezek a menetrendi módosítások a dunaújvárosi vonalat is érintik. Minderre azért van szükség, mert Budapest-Kelenföld állomáson október végéig több váltót is kicserélnek.