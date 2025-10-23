október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Dunaújvárosi főnővér és a rácalmási iskolaigazgató kitüntetést kapott a nemzeti ünnep alkalmából

Címkék#ünnep alkalom#október 23. nemzeti ünnep#rácalmási#Csiriné Gráczer Katalin#dunaújvárosi#államtitkár#belügyminiszter#Márta István#kitüntetés

Az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából nemzeti ünnepünkön a szokások szerint kitüntetéseket is átadtak a Belügyminisztériumban.

Gallai Péter

Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár nemzeti ünnepünk, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének évfordulója alkalmából elismeréseket adott át október 22-én a Belügyminisztériumban. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül többek között miniszteri elismerő oklevelet is adományozott. Ilyen elismerést vehetett át az államtitkártól Csiriné Gráczer Katalin, a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet, összevont belgyógyászati osztály osztályvezető főnővére. Továbbá Márta István a Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, földrajz tanára.

nemzeti ünnep
A nemzeti ünnep alkalmából az egyik díjazott Márta István
Fotó: DH-archív

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
