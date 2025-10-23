41 perce
Dunaújvárosi és rácalmási kitüntetett a nemzeti ünnep alkalmából
Az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából nemzeti ünnepünkön a szokások szerint kitüntetéseket is átadtak a Belügyminisztériumban.
Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár nemzeti ünnepünk, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének évfordulója alkalmából elismeréseket adott át október 22-én a Belügyminisztériumban. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül többek között miniszteri elismerő oklevelet is adományozott. Ilyen elismerést vehetett át az államtitkártól Csiriné Gráczer Katalin, a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet, összevont belgyógyászati osztály osztályvezető főnővére. Továbbá Márta István a Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, földrajz tanára.
A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!
Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztek Mezőfalván - galériával, videóval
Aki a dunaújvárosi mozizás jelképé vált, Kutasi Sándor díjat és csillagot kapott – galériával, videóval