Nem szükséges fáznunk, van megoldás!

Vass Zoltán: Nem pánikolni kell, hanem higgadtan tervezni

Néhány hónapja új elnöke van a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamarának: Vass Zoltán, aki nem ismeretlen a helyi gazdasági életben. Nagyvállalati vezérigazgatói múltja mellett több mint tíz éve dolgozik a kamara vezetőségében, ipari tagozati elnökként is szerzett tapasztalatokat. Most azonban először ül a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöki székben – nem könnyű helyzetben, de határozott elképzelésekkel.

Két dízelmozdonyt árvereznek a dunaújvárosi vasmű felszámolásából

Szokatlan tételek bukkantak fel az Elektronikus Értékesítési Rendszerben. A dunaújvárosi Vasmű felszámolása során két dízelmozdonyt is kalapács alá bocsátottak. A hirdetések érdekessége, hogy ezek az ipari óriások a megszokott ingatlanok és gépek mellett ritkán jelennek meg a nyilvános árverési felületen.

Elképesztő képek az 50-es évek Sztálinvárosából – arcok és történetek, amik megérintenek

A Duna partján az ötvenes években új város született, amely hamarosan tízezrek otthona lett. Sokan nosztalgiával idézik fel, milyen volt Dunaújváros régen, amikor a kukoricaföldek helyén emelkedtek a modern lakóházak, és a közös munka lelkesedése átjárta a mindennapokat. A korszak emlékei ma is ott élnek a fotókon, a történetekben és a város utcáinak hangulatában.

Indul a távfűtési szezon: így kérhetünk pótfűtést Dunaújvárosban

Hivatalosan szeptember 15-én veszi kezdetét a fűtési szezon, a DVG Zrt. pedig már megkezdte a rendszerek felkészítését a hideg hónapokra. A távfűtés elindulása előtt fontos, hogy a lakók néhány apró, de hasznos szabályt betartsanak, hogy a fűtés zökkenőmentesen működjön.

