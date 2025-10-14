Nem felejtik dr. Molnár Lászlót – a Sztálinvárosi Leopárdok hétvégével tisztelegtek „Laci bácsi” előtt

Október 8-án lenne százéves Dr. Molnár László, a Dunaújvárosi Főiskola és a Kohó- és Fémipari Technikum alapító főigazgatója, akit mindenki csak „Laci bácsiként” ismert. A Sztálinvárosi Leopárdok asztaltársasága a hétvégén háromnapos programsorozattal emlékezett meg a város legendás oktatójáról.

A Sztálinvárosi Leopárdok asztaltársasága és a megemlékezők Dr. Molnár László sírjánál

Egy élet, amely maradandót teremtett

Dr. Molnár László neve összeforrt Dunaújváros szellemi fejlődésével. Az általa alapított intézmények és a tőle származó selmeci hagyományok máig meghatározzák a város oktatási és közösségi életét. Miskolcról hozta magával a selmeci szellemiséget, amely a diákélet alapértéke lett: szakmaiság, bajtársiasság és jókedv.

E hagyományok ma is élnek – nem utolsósorban a Sztálinvárosi Leopárdok asztaltársaságának köszönhetően, amely 1999-es (Laci bácsi halála) megalakulása óta aktívan ápolja Laci bácsi örökségét.

Három évtizedes közösség, élő hagyományok

A társaság az elmúlt harminc év során számos eseményt szervezett, hogy életben tartsa a selmeci szellemet. Az idei jubileumi alkalom azonban különösen fontos volt: Dr. Molnár László születésének 100. évfordulója alkalmából egy teljes hétvégét szenteltek az emlékezésnek.

Az eseménysorozat részeként felújították és megtisztították a 2021-ben avatott emléktáblát, amely a főépület előtti parkban található. Az emlékhely így ismét méltó állapotban fogadja a városlakókat.