Nem felejtik dr. Molnár Lászlót – a Sztálinvárosi Leopárdok hétvégével tisztelegtek „Laci bácsi” előtt
Október 8-án lenne százéves Dr. Molnár László, a Dunaújvárosi Főiskola és a Kohó- és Fémipari Technikum alapító főigazgatója. Az évforduló alkalmából a Sztálinvárosi Leopárdok asztaltársasága különleges hétvégével emlékezett meg róla, felidézve a „Laci bácsi” néven ismert oktató, vezető és hagyományőrző alakját.
Egy élet, amely maradandót teremtett
Dr. Molnár László neve összeforrt Dunaújváros szellemi fejlődésével. Az általa alapított intézmények és a tőle származó selmeci hagyományok máig meghatározzák a város oktatási és közösségi életét. Miskolcról hozta magával a selmeci szellemiséget, amely a diákélet alapértéke lett: szakmaiság, bajtársiasság és jókedv.
E hagyományok ma is élnek – nem utolsósorban a Sztálinvárosi Leopárdok asztaltársaságának köszönhetően, amely 1999-es (Laci bácsi halála) megalakulása óta aktívan ápolja Laci bácsi örökségét.
Három évtizedes közösség, élő hagyományok
A társaság az elmúlt harminc év során számos eseményt szervezett, hogy életben tartsa a selmeci szellemet. Az idei jubileumi alkalom azonban különösen fontos volt: Dr. Molnár László születésének 100. évfordulója alkalmából egy teljes hétvégét szenteltek az emlékezésnek.
Az eseménysorozat részeként felújították és megtisztították a 2021-ben avatott emléktáblát, amely a főépület előtti parkban található. Az emlékhely így ismét méltó állapotban fogadja a városlakókat.
Dr. Molnár Lászlóra emlékeztek
Harmincadik bál és tagfelvevő szakest
Az ünnepi hétvége pénteken a Sztálinvárosi Leopárdok 30. báljával kezdődött, amelyet ezúttal különleges programok és vendégek tettek emlékezetessé. Bár a társaság 1991-ben alakult, a pandémiás időszak miatt néhány bál elmaradt, így ez a jubileum pótolta azokat is.
A bált megelőzően az asztaltársaság a főiskola új hallgatóit is meghívta az eseményre, hogy betekintést nyerhessenek a selmeci hagyományok világába.
Verasztó Sándor, az asztaltársaság tagja így fogalmazott:
– Szombaton selmeci tagfelvevő szakestet tartottak, ahol az asztaltársaság három új taggal bővült. Az est különleges pillanata volt, amikor Boromissza Tamás (alias Borom), egykori hallgató és tanár, a közösségnek adományozta 1974 óta gondozott gyűjteményét, amely Dunaújvároshoz, a selmeci hagyományőrzéshez és Dr. Molnár Lászlóhoz kapcsolódó emlékeket tartalmaz.
Hagyományőrzés, tudás és közösség
A jubileumi hétvége része volt egy oktató jellegű balekokítás, amelyen a fiatal hallgatók egy technikai feladat megoldásával bizonyíthatták rátermettségüket: egy intézményi tanterem pulpitusának műszaki rajzát kellett elkészíteniük, számításokat végezniük, majd a dokumentációt tanáraikkal hitelesíttetni. A kész anyag a bálon licitre került – a bevételt a Valéta Bizottság támogatására ajánlották fel, hogy ezzel is erősítsék az ifjabb generációk hagyományőrző munkáját.
A báli programot Melkovics János (alias Paga) színvonalas kulturális műsora tette teljessé, amelyben fiatal diákok és öregdiákok együtt léptek színpadra.
Vasárnapi megemlékezés és sírgondozás
A hétvége zárásaként vasárnap a társaság tagjai, városlakók és hallgatók közösen látogatták meg Dr. Molnár László és felesége, Zsuzsa néni sírját a dunaújvárosi temetőben. A megemlékezés során rendbe tették a sírhelyet, virágokat helyeztek el, és közösen idézték fel a „Laci bácsihoz” kötődő emlékeket.
Verasztó Sándor így összegezte az eseményeket:
– Csütörtökön egy nagyon jó hangulatú balekokítást tartottunk a Selmeci Akadémia és a Dunaújvárosi Egyetem történetéből, majd tartalmas beszélgetést folytattunk a felnövekvő generáció tagjaival.
Pénteken délelőtt befejeztük az Emlékparkban az emléktábla felújítását, este pedig egy kiváló hangulatú bálon találkoztunk régi barátainkkal.
Szombaton este három új tagot avattunk, vasárnap pedig közösen emlékeztünk Laci bácsira a temetőben – aktív diákok és városlakók részvételével. Méltó lezárása volt jubileumi hétvégénknek.
Örökség, amely él és tovább épül
Dr. Molnár László szellemi és emberi öröksége ma is irányt mutat. A Sztálinvárosi Leopárdok hétvégéje nem csupán tisztelgés volt előtte, hanem élő bizonyítéka annak, hogy a selmeci hagyományok, a bajtársi összetartás és a tudás szeretete a mai napig erőt ad új és régi generációknak egyaránt.