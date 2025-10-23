Változás a helyi közlekedésben: kimaradó megálló, megszűnő vonal és járatok

Az augusztusi közgyűlésen fogadta el egyhangúlag a közgyűlés, hogy október 27-én hétfőtől a változások lépnek életbe a helyijáratos autóbuszok közlekedésében Dunaújvárosban. Mindez a MÁV Személyszállítási Zrt. által benyújtott javaslat alapján történt. A gazdasági társaság a változásokkal járó megtakarításokat is kimutatta az önkormányzat számára, ami összességében közel harmincezer kilométerrel kevesebb futásteljesítményt és 20-25 millió forintot jelent évente. Mindez a Dunaferr bezárásával összefüggésben történt, hiszen ezzel szinte megszűnt az oda irányuló utasforgalom, ezért nem állnak meg a buszok a gyár előtt, illetve szűnik meg teljes vonal, vagy ritkul. Itt jegyezzük meg, hogy a helyközi járatok továbbra is betérnek (még) ebbe a megállóba.

Nem állnak meg a járatok a Vasmű térnél, egy vonal megszűnik, több járat kimarad – a közgyűlés elé került dokumentumból

Figyelem, változás: ezek a járatok nem állnak meg a Vasmű előtt

Az elvégzett utasszámlálási adatok után a 2, 3, 14, 44-es járatok a Vasmű térnél nem állnak meg.

A 3-as vonalon (Papírgyár ► Római városrész ► Papírgyár) a munkanapokon 5:50-kor és 13:35-kor a Papírgyártól induló járatok nem közlekednek. A 6:05-kor a Papírgyártól induló járat szombaton és vasárnap csak a Domanovszky Endre térig közlekedik. A 6:35-kor a Papírgyártól induló járat szombaton és vasárnap nem közlekedik.

A 8-as vonalon (Kokszvegyészet ► Belváros ► Kokszvegyészet) a továbbiakban nem közlekednek a buszok.

Az egyházközség kérését támogatva új megállókat érintenek

A 29-es vonal (Északi Ipari Park ► Belváros ► Északi Ipari Park) 9:10-kor induló járata vasárnaponként érinti a Római körút, Víztorony és a Domanovszky Endre tér megállókat. Ezt a református egyházközség kérte a vasárnapi istentisztelere való könnyebb eljutás érdekében.

Vásári napon megmarad az eljutás a Vasmű térre

A menetrendből kiolvasható, a 13-as vonalon az érintett járatok a továbbiakban is érintik vásári napokon a Vasmű téri megállót.