Négy évtized szolgálata után miniszteri elismerésben részesült a dunaújvárosi főnővér

Miniszteri elismerésben részesült a dunaújvárosi főnővér

Az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából nemzeti ünnepünkön a szokások szerint kitüntetéseket is adtak át a Belügyminisztériumban. Miniszteri elismerő oklevél elismerésben részesült a dunaújvárosi kórház osztályvezető főnővére, Csiriné Gráczer Katalin.

Tornászaink újabb nagy teljesítménye (videóval, képgalériával)

Kisebb ünnepséget tartottak a Pap Zoltán Tornacsarnokban szerda délelőtt. A DKSE két tornászát, Czifra Bettina Lilit és Mayer Grétát köszöntötték, akik résztvevői voltak a Jakartában nem rég befejeződött világbajnokságnak.

Dunaújvárosban tűnt fel Puskás-Dallos Peti és Ember Márk – szökés közben!

Dunaújvárosban ma bárki belefuthatott volna egy akciójelenetbe: hajóról érkező, menekülő celebek, fotósok, és egy izgalmas reality. A Most Wanted párosa, Puskás-Dallos Peti és Ember Márk Ráckevéről hajóval szökött a városba, mielőtt újra eltűntek volna.

Így lett Kucsera Gábor a nap hőse - videóval

A Fradi MVM Suli Program a klub egyik legfontosabb társadalmi akciója. A hihetetlenül lelkessé váló gyermektömegeket megmozgató országjárásuk egyik állomása Dunaföldváron a Holler Sportcsarnokban volt. Kucsera Gábor és Nagy Barnabás volt a meglepetés vendég.

