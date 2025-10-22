Ismét közel a negatív rekordhoz a Duna vízállása – galériával, videóval

Egész évben nagyon alacsony volt idáig hazánk folyóinak vízszintje. A Duna a nyáron negatív rekordhoz közeli minimumra süllyedt, de ősszel is kis vízjárás jellemzi, benne ugyan ingadozásokkal, de tartósan magasabban nem állandósult a szint. Sőt, éppen szerdán az utóbbi időszak legkisebb értékeit mutatják a vízmércék a térségünkben. Így megint mondhatjuk, hol van már a tavaly szeptemberi árhullám, amikor Dunaújvárosnál 677 centivel tetőzött a folyó, 78 centivel a maximum rekord alatt. Ezzel szemben tavasz óta alacsony vízállás jellemezte a a folyót, június 20-án 41 centin állt a mérce, majd júliusban érte el az éves minimum csúcsot -49 centivel, a valaha volt legkisebb érték 2018-ból -82 centiméter. Szerdán este és csütörtökön reggel ezt az értékek közelítjük meg, a Vízügy honlapjának adatai szerint -45 centivel. Ami a környező, a rendszerben szereplő településeket illeti, Adonyben negyvenegy centivel marad el az állás a negatív csúcstól, szerdán -22 centinél áll meg az apadás, a rekord -61.

Dunaföldvár: közel negyven centire marad el a mostani legkisebb vízállás a negatív rekordtól

Fotó: Gallai Péter

Dunaföldváron szokás szerint nagyon látványos a jelenség, ahol egyébként is sok gázló és szűkület van, ami miatt rendszeresen megfeneklenek, akadnak fent a kövezésen hajók. Leguóbb májusban történt itt baleset, akkor nem sokkal a híd felett, közvetlenül a partnál megfeneklett és keresztbe állt egy önjáró hajó, a jármű eleje a homokos partra feküdt fel. A rendőrségi tájékoztatásból akkor nem derült ki, hogy műszaki hiba, vagy emberi mulasztás okozta az esetet. Az azonban tény, akkor is roppant kicsi volt a víz, -142 centin állt.

