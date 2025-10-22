2 órája
Ismét közel a negatív rekordhoz a Duna vízállása – galériával, videóval
Októberben is nagyon alacsony a Duna, az elmúlt időszak legkisebb értékére szerdán, csütörtökön kora reggel csökken a folyó térségünkben. Adonynál, Dunaújvárosnál, Dunaföldvárnál közel negyven centire lesz csak a negatív rekordtól. Aztán jön egy kis emelkedés...
Egész évben nagyon alacsony volt idáig hazánk folyóinak vízszintje. A Duna a nyáron negatív rekordhoz közeli minimumra süllyedt, de ősszel is kis vízjárás jellemzi, benne ugyan ingadozásokkal, de tartósan magasabban nem állandósult a szint. Sőt, éppen szerdán az utóbbi időszak legkisebb értékeit mutatják a vízmércék a térségünkben. Így megint mondhatjuk, hol van már a tavaly szeptemberi árhullám, amikor Dunaújvárosnál 677 centivel tetőzött a folyó, 78 centivel a maximum rekord alatt. Ezzel szemben tavasz óta alacsony vízállás jellemezte a a folyót, június 20-án 41 centin állt a mérce, majd júliusban érte el az éves minimum csúcsot -49 centivel, a valaha volt legkisebb érték 2018-ból -82 centiméter. Szerdán este és csütörtökön reggel ezt az értékek közelítjük meg, a Vízügy honlapjának adatai szerint -45 centivel. Ami a környező, a rendszerben szereplő településeket illeti, Adonyben negyvenegy centivel marad el az állás a negatív csúcstól, szerdán -22 centinél áll meg az apadás, a rekord -61.
Dunaföldváron szokás szerint nagyon látványos a jelenség, ahol egyébként is sok gázló és szűkület van, ami miatt rendszeresen megfeneklenek, akadnak fent a kövezésen hajók. Leguóbb májusban történt itt baleset, akkor nem sokkal a híd felett, közvetlenül a partnál megfeneklett és keresztbe állt egy önjáró hajó, a jármű eleje a homokos partra feküdt fel. A rendőrségi tájékoztatásból akkor nem derült ki, hogy műszaki hiba, vagy emberi mulasztás okozta az esetet. Az azonban tény, akkor is roppant kicsi volt a víz, -142 centin állt.
Ismét nagyon alacsony a Duna vízállása – DunaföldvárFotók: Gallai Péter
A negatív rekordhoz közeli vízszintnél „kincsek" is előbukkanhatnak
Júliusra aztán még tovább apadt a vízszint Földvárnál is, itt a valaha volt legkisebb érték a hydroinfo adatbázisa szerint -199 centi, július 4-én -167 centit mértek. Ezúttal is nagyon közel leszünk a rekordhoz, október 23-án reggel egészen estig -165 centiig apad majd a folyó, aztán elkezdődik az egy kis áradás, ami az előrejelzés szerint 80-100 centis emelkedést hoz majd. Viszonyításképpen: a legnagyobb vízszint 721 centi volt, amit itt mértek.
Egyébként ezekben a napokban is nagyon sok embert vonz a Duna-part, és nemcsak a gyönyönyű sétány, hanem a száraz lábbal járható mederrészek is, vannak, akik „kincseket" kutatnak, hátha előbukkan valami a kövek közül. Egyébként egészen különleges, hogy a kajak-kenu egyesület bázisánál a híd szélső pillérével egyvonalban állhat az ember – szárazon.
