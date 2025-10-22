A Győry-kastély kézműves programjai

A következő 20 hétben a résztvevők a natúrkozmetika, a tojásfestés táji sajátosságai és a makramé középhaladó foglalkozásokon mélyülhetnek el a kézművesség világában. A szakkörök nemcsak új technikák elsajátítását, hanem kellemes közösségi élményt is kínálnak a Győry-kastélyban.

A Győry-kastélyban sok program vár a perkátaiakra. Ezúttal natúrkozmetika is lesz az épületben

Fotó: perkata.hu

Natúrkozmetika természetes anyagokkal

A natúrkozmetikai foglalkozás alkalmával megismerhetjük a természetes anyagok felhasználásának lehetőségeit, tojásfestés táji sajátosságai földrajzi tagoltságban lesznek megtekinthetők az elkészült alkotásokon. A középhaladó makramé szakkörlehetőséget nyújt a kikapcsolódásra, önmegvalósításra miközben igen hasznos és szép dolgok készülnek. A zsírfonalból készült termékekkel díszíthetjük otthonunkat, és ajándékként örömet szerezhetünk ismerőseinknek. A szakköréket Baráth Valéria szervezi