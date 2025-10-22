október 22., szerda

Szabadidő

2 órája

A Győry-kastély kézműves programjai

Címkék#Perkátán#Győry-kastélyban#natúrkozmetikai#szakkör#kézműves

Újra kézműves szakkörök indultak Perkátán a Győry-kastélyban, amelyek 2026. június 30-ig tartanak. Natúrkozmetika, tojásfestés és makramé.

Agárdy Csaba
A Győry-kastély kézműves programjai

Újra szakkörök indultak a Győry-kastélyban

Fotó: perkata.hu

A következő 20 hétben a résztvevők a natúrkozmetika, a tojásfestés táji sajátosságai és a makramé középhaladó foglalkozásokon mélyülhetnek el a kézművesség világában. A szakkörök nemcsak új technikák elsajátítását, hanem kellemes közösségi élményt is kínálnak a Győry-kastélyban

natúrkozmetika
A Győry-kastélyban sok program vár a perkátaiakra. Ezúttal natúrkozmetika is lesz az épületben
Fotó: perkata.hu

Natúrkozmetika természetes anyagokkal

A natúrkozmetikai foglalkozás alkalmával megismerhetjük a természetes anyagok felhasználásának lehetőségeit, tojásfestés táji sajátosságai földrajzi tagoltságban lesznek megtekinthetők az elkészült alkotásokon. A középhaladó makramé szakkörlehetőséget nyújt a kikapcsolódásra, önmegvalósításra miközben igen hasznos és szép dolgok készülnek. A zsírfonalból készült termékekkel díszíthetjük otthonunkat, és ajándékként örömet szerezhetünk ismerőseinknek. A szakköréket Baráth Valéria szervezi

 

