2 órája
A Győry-kastély kézműves programjai
Újra kézműves szakkörök indultak Perkátán a Győry-kastélyban, amelyek 2026. június 30-ig tartanak. Natúrkozmetika, tojásfestés és makramé.
Újra szakkörök indultak a Győry-kastélyban
Fotó: perkata.hu
A következő 20 hétben a résztvevők a natúrkozmetika, a tojásfestés táji sajátosságai és a makramé középhaladó foglalkozásokon mélyülhetnek el a kézművesség világában. A szakkörök nemcsak új technikák elsajátítását, hanem kellemes közösségi élményt is kínálnak a Győry-kastélyban.
Natúrkozmetika természetes anyagokkal
A natúrkozmetikai foglalkozás alkalmával megismerhetjük a természetes anyagok felhasználásának lehetőségeit, tojásfestés táji sajátosságai földrajzi tagoltságban lesznek megtekinthetők az elkészült alkotásokon. A középhaladó makramé szakkörlehetőséget nyújt a kikapcsolódásra, önmegvalósításra miközben igen hasznos és szép dolgok készülnek. A zsírfonalból készült termékekkel díszíthetjük otthonunkat, és ajándékként örömet szerezhetünk ismerőseinknek. A szakköréket Baráth Valéria szervezi