október 17., péntek

Hedvig névnap

15°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Köszönet

1 órája

A nagylelkű támogató, Márton Zoltán köszöntése

Címkék#Kemi-Ker Kft#Márton Zoltán#elismerés#támogató#Dunaújvárosi Kohász#DKKA#kézilabda#köszönet

A DKKA legutóbbi hazai mérkőzése előtt köszöntötte egyik régi szponzorát Márton Zoltánt, a Kemi-Ker Kft ügyvezetőjét. A nagylelkű támogatót ajándékkal lepték meg.

Gallai Péter

A NEKA elleni hazai bajnoki találkozó előtt kerített sort a kis ünnepségre a DKKA vezetősége, miután a Dunaföldváron és Dunaújvárosban is telephellyel rendelkező cég jövőre ünnepli fennállásának 35. évfordulóját, és évtizedek óta a város és a térség egyik meghatározó építőanyag- és festékkereskedése. A Kemi-Ker Kft. a közösségi elkötelezettség és a társadalmi felelősségvállalás jegyében is példát mutat, lehetőségeihez mérten többek között mindig támogatta a Dunaújvárosi Kohász kézilabda klubját is. A nagylelkű támogató elismerése jeléül a klub nevében Horváth Tibor ügyvezető és Vertig Csaba operatív igazgató egy névre szóló, 35-ös számú mezt adott át a Márton Zoltán a cég ügyvezető-tulajdonosnak.

nagylelkű támogató
Vertig Csaba, Márton Zoltán a nagylelkű támogató és Horváth Tibor
Fotó: DKKA

A nagylelkű támogató elismerései

Márton Zoltán neve nemcsak a sportkedvelők számára lehet ismerős. Évek óta számos jótékonysági, kulturális és közösségi progamot, vagy éppen civil, egészségügyi szervezetet támogatott akár természetbeni, akár anyagi segítséggel Dunaföldváron és Dunaújvárosban egyaránt. Munkásságát számos elismeréssel és díjjal ismerték el, 2019-ben Dunaföldvár díszpolgárának válaszották, 2022-ben az év vállalkozója díjat vehette át másodmagával Tolna vármegyéből.

Fontosnak tartják a szakemberek és a jövő utánpótlását jelentő fiatalok képzését is, így rendeszeren tartanak különböző workshopokat telephelyeiken, de új kezdeményezés révén a lakosság számára is indítottak gyakorlati foglalkozásokat, például az otthoni dekorálás, bútorfestés témájában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu