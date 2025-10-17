A nagylelkű támogató, Márton Zoltán köszöntése

A NEKA elleni hazai bajnoki találkozó előtt kerített sort a kis ünnepségre a DKKA vezetősége, miután a Dunaföldváron és Dunaújvárosban is telephellyel rendelkező cég jövőre ünnepli fennállásának 35. évfordulóját, és évtizedek óta a város és a térség egyik meghatározó építőanyag- és festékkereskedése. A Kemi-Ker Kft. a közösségi elkötelezettség és a társadalmi felelősségvállalás jegyében is példát mutat, lehetőségeihez mérten többek között mindig támogatta a Dunaújvárosi Kohász kézilabda klubját is. A nagylelkű támogató elismerése jeléül a klub nevében Horváth Tibor ügyvezető és Vertig Csaba operatív igazgató egy névre szóló, 35-ös számú mezt adott át a Márton Zoltán a cég ügyvezető-tulajdonosnak.

Vertig Csaba, Márton Zoltán a nagylelkű támogató és Horváth Tibor

Fotó: DKKA

A nagylelkű támogató elismerései

Márton Zoltán neve nemcsak a sportkedvelők számára lehet ismerős. Évek óta számos jótékonysági, kulturális és közösségi progamot, vagy éppen civil, egészségügyi szervezetet támogatott akár természetbeni, akár anyagi segítséggel Dunaföldváron és Dunaújvárosban egyaránt. Munkásságát számos elismeréssel és díjjal ismerték el, 2019-ben Dunaföldvár díszpolgárának válaszották, 2022-ben az év vállalkozója díjat vehette át másodmagával Tolna vármegyéből.