Környezetbarát megoldás

1 órája

Újabb nagy változás a műanyag palackok világában!

A kis lépések is jelentős hatást gyakorolhatnak bolygónkra. Az új, innovatív eljárás a műanyag palackok gyártásában fenntarthatóbb és környezetkímélőbb jövőt vetít előre.

Duol.hu

A műanyag palackok folyamatosan fejlődnek. Az új generációs palackok könnyebbek és vékonyabbak lesznek, de továbbra is megőrzik tartósságukat. A következő generáció már bioműanyagból vagy biológiailag lebomló anyagokból készül, hogy csökkentsék a környezeti terhelést és támogassák a fenntartható fejlődést – írta társlapunk a baon.hu.

műanyag palack
A műanyag palackok környezetbarátabbak: könnyebbek, újrahasznosított és lebomló anyagokból készülnek, csökkentve a hulladékot és a szén-dioxid-lábnyomot.
Forrás: Canva

A műanyag palackok átalakulása a fenntarthatóság jegyében

Sok vásárló észrevehette, hogy a palackok kupakjai már az üveghez rögzítve vannak. Ez a megoldás csökkenti a műanyagszennyezést, mivel a kupak nem vész el, és együtt újrahasznosítható a palackkal. Egyre nagyobb arányban alkalmaznak újrahasznosított műanyagot (rPET), célul tűzve ki, hogy 2030-ra a legtöbb palack jelentős részben újrahasznosított anyagból készüljön, támogatva ezzel a körforgásos gazdaságot.
A jövő palackjai lebomló, környezetbarát és komposztálható anyagokból készülhetnek, például:

  • PLA-ból (politejsav),
  • vagy PHA-ból (polihidroxialkanoátok). 

    Növényi alapúak, lebomlanak, nem hagynak mikroműanyagot, és hosszú távon környezetbarátabbak.
     

A PET-palackokat tisztítás és darálás után újrahasznosítják, ami akár 70%-kal kisebb szén-dioxid-kibocsátást eredményez. A kutatók már dolgoznak azon, hogy a jövő palackjai okoscímkékkel és adatalapú technológiákkal segítsék a fenntarthatóbb gyártást.

Zöld lépés a helyi közösségnek

Korábban írtunk arról, hogy Dunaújváros és környéke egyre nagyobb hangsúlyt fektet a környezetbarát megoldásokra. A településeken bevezetett PET-palack visszaváltó automaták lehetővé teszik a lakosok számára, hogy egyszerűen és gyorsan, helyben váltsák vissza betétdíjas palackjaikat. Kisapostagon például februárban nyílt meg a piactéren egy új automata, amely készpénzes, digitális vagy jótékonysági jóváírást is biztosít.

 

