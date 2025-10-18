1 órája
Mérföldkő a Szent Pantaleon Kórházban: elindult az MR készülék próbaüzeme
Hatalmas előrelépés történt a helyi egészségügyben: próbaüzem alatt az MR készülék Dunaújvárosban a Szent Pantaleon Kórházban.
Fotó: A kórház Fb-oldala
A kalibrációs időszak sikeres lezárását követően megkezdődött a próbaüzem, amely a diagnosztikai vizsgálatok új fejezetét nyitja meg a térségben. Az MR készülék Dunaújvárosban eddig hiányzó szolgáltatást pótol: a betegeknek nem kell majd más városokba utazniuk, ha mágneses rezonanciás vizsgálatra van szükségük. Az első próba-vizsgálaton maga dr. Szilágyi Örs főigazgató vett részt önkéntesként, aki még éjszakai műszakja előtt „pattant be” a gépbe egy koponya-MR vizsgálatra. A berendezés hibátlanul működött – így hamarosan a páciensek előtt is megnyílik a lehetőség a helyben elérhető, korszerű diagnosztikai ellátásra.
MR készülék Dunaújvárosban: mérföldkő a térség egészségügyében
A fejlesztés több szempontból is jelentős. Az új MR technológia gyorsabb diagnózist és ezáltal hatékonyabb kezelést tesz lehetővé, különösen a neurológiai, daganatos és mozgásszervi betegségek esetében, ahol a részletgazdag képalkotás életmentő információkat adhat az orvosoknak.
Eddig sok páciensnek Székesfehérvárra, Budapestre vagy más városokba kellett utaznia egy MR-vizsgálatért – ez hamarosan megváltozik. A helyben elérhető szolgáltatás nemcsak időt és energiát takarít majd meg, hanem növeli a betegbiztonságot is.
A Szent Pantaleon Kórház új beruházása az egész régió számára presztízsértékű fejlesztés, amely a modern, betegközpontú egészségügyi ellátás irányába mutat.
Így érkezett meg az MR készülék Dunaújvárosba
A műszaki előkészületek során áthelyezték a szakrendeléseket, lebontották a régi falakat, és különleges, Faraday-kalitkával árnyékolt helyiséget építettek, hogy a mágneses tér zavartalan maradjon. A bejáratot most ideiglenesen elbontották, hogy a közel kéttonnás gépet be lehessen vinni az épületbe. Ennek részleteiről alábbi cikkeinkben olvashatnak.
