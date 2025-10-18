október 18., szombat

Dunaújváros

3 órája

Mérföldkő a Szent Pantaleon Kórházban: elindult az MR készülék próbaüzeme

Címkék#Dunaújváros#Dr Szilágyi Örs#mr készülék

Hatalmas előrelépés történt a helyi egészségügyben: próbaüzem alatt az MR készülék Dunaújvárosban a Szent Pantaleon Kórházban.

Brousil Csaba
Mérföldkő a Szent Pantaleon Kórházban: elindult az MR készülék próbaüzeme

Fotó: A kórház Fb-oldala

A kalibrációs időszak sikeres lezárását követően megkezdődött a próbaüzem, amely a diagnosztikai vizsgálatok új fejezetét nyitja meg a térségben. Az MR készülék Dunaújvárosban eddig hiányzó szolgáltatást pótol: a betegeknek nem kell majd más városokba utazniuk, ha mágneses rezonanciás vizsgálatra van szükségük. Az első próba-vizsgálaton maga dr. Szilágyi Örs főigazgató vett részt önkéntesként, aki még éjszakai műszakja előtt „pattant be” a gépbe egy koponya-MR vizsgálatra. A berendezés hibátlanul működött – így hamarosan a páciensek előtt is megnyílik a lehetőség a helyben elérhető, korszerű diagnosztikai ellátásra.

MR készülék Dunaújváros
MR készülék Dunaújváros: az első önkéntes páciens nem más volt, mint dr. Szilágyi Örs, a kórház főigazgatója
Fotó: A kórház Fb-oldala

MR készülék Dunaújvárosban: mérföldkő a térség egészségügyében

A fejlesztés több szempontból is jelentős. Az új MR technológia gyorsabb diagnózist és ezáltal hatékonyabb kezelést tesz lehetővé, különösen a neurológiai, daganatos és mozgásszervi betegségek esetében, ahol a részletgazdag képalkotás életmentő információkat adhat az orvosoknak.

Eddig sok páciensnek Székesfehérvárra, Budapestre vagy más városokba kellett utaznia egy MR-vizsgálatért – ez hamarosan megváltozik. A helyben elérhető szolgáltatás nemcsak időt és energiát takarít majd meg, hanem növeli a betegbiztonságot is.

A Szent Pantaleon Kórház új beruházása az egész régió számára presztízsértékű fejlesztés, amely a modern, betegközpontú egészségügyi ellátás irányába mutat.

Így érkezett meg az MR készülék Dunaújvárosba

A műszaki előkészületek során áthelyezték a szakrendeléseket, lebontották a régi falakat, és különleges, Faraday-kalitkával árnyékolt helyiséget építettek, hogy a mágneses tér zavartalan maradjon. A bejáratot most ideiglenesen elbontották, hogy a közel kéttonnás gépet be lehessen vinni az épületbe. Ennek részleteiről alábbi cikkeinkben olvashatnak.

 

