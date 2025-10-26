Moziterem, gépház, szenvedély – Kutasi Sándor története

Kutasi Sándornak a mozi nem csak a munkahelye, hanem az élete is

Városunkban az október 23-i nemzeti ünnepünk alkalmával adják át a város egyik legnagyobb elismerését. Ez alkalommal Kutasi Sándor kapta meg a Dunaújvárosért díjat.

Forró hangulat, még forróbb slambuc – újabb TikTok-siker a dunaújvárosi tűzoltóktól

Újabb finomsággal rukkoltak elő a dunaújvárosi tűzoltók, akik ismét megmutatták, hogy nemcsak a lángokat, hanem a konyhát is remekül uralják. A tűzoltó kihívás legújabb részében ezúttal Hajdú-Bihar vármegye egyik klasszikusa, a slambuc került terítékre. A hangulat most sem maradt el – főzés, nevetés, mulatós dallamok és persze rengeteg gratuláció a követőktől.

A magyaros BL-rangadón dunaújvárosi csatavesztés

Az első negyedben összeszedett hátrány után hiába küzdött végig, a DFVE hat góllal kikapott az UVSE vendégeként a női vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában.

Újdonság! Lengyel áruk vására Dunaújvárosban (videóval, képgalériával)

Két hetente rendeznek Dunaújvárosban kirakodó vásárt. Vasárnap megint eljött az ideje. A megszokott áruk között találtuk meg a lengyel élelmiszerek "kirendeltségét".

