Már nem elég az orvosi papír – így szigorodott a mozgáskorlátozott igazolvány igénylése

Címkék#igénylés#rokkantkártya#mozgáskorlátozott igazolvány

Az utóbbi években jelentősen szigorodtak a mozgáskorlátozott igazolvány megszerzésének feltételei.

Duol.hu

Míg korábban elegendő volt a háziorvos igazolása, ma már szakhatósági vizsgálat is szükséges a mozgáskorlátozott igazolvány megszerzéséhez, azaz az ehhez való jogosultság megállapításához. A cél: csak azok kapjanak igazolványt, akik valóban súlyosan akadályozottak a közlekedésben - írta társlapunk a teol.hu.

A mozgáskorlátozott igazolvány adta lehetőségek

A mozgáskorlátozott igazolvány nemcsak parkolási kedvezményeket ad, hanem lehetővé teszi például gyalogos övezetbe történő behajtást és ingyenes várakozást fizetős zónákban. Az igénylés történhet személyesen a járási hivatalokban vagy elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül, a szakvélemény alapján jellemzően 3–5 évre adják ki.

A jogosultaknak fontos tudniuk, hogy az igazolvány kizárólag a tulajdonos szállítása esetén használható, elvesztését pedig azonnal be kell jelenteni.

A teljes cikket itt olvashatják.

Az akadálymentesség fontossága

A mozgáskorlátozott emberek számára a hétköznapi tevékenységek gyakran komoly kihívást jelentenek. Ezért is kiemelten fontos az akadálymentesség. Erről bővebben az alábbi cikkünkben olvashatnak.

