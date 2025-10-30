Már nem elég az orvosi papír – így szigorodott a mozgáskorlátozott igazolvány igénylése

Míg korábban elegendő volt a háziorvos igazolása, ma már szakhatósági vizsgálat is szükséges a mozgáskorlátozott igazolvány megszerzéséhez, azaz az ehhez való jogosultság megállapításához. A cél: csak azok kapjanak igazolványt, akik valóban súlyosan akadályozottak a közlekedésben - írta társlapunk a teol.hu.

A mozgáskorlátozott igazolvány igénylésénél a legfontosabb a szakhatósági engedély

Fotó: Shutterstock / illusztráció

A mozgáskorlátozott igazolvány adta lehetőségek

A mozgáskorlátozott igazolvány nemcsak parkolási kedvezményeket ad, hanem lehetővé teszi például gyalogos övezetbe történő behajtást és ingyenes várakozást fizetős zónákban. Az igénylés történhet személyesen a járási hivatalokban vagy elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül, a szakvélemény alapján jellemzően 3–5 évre adják ki.

A jogosultaknak fontos tudniuk, hogy az igazolvány kizárólag a tulajdonos szállítása esetén használható, elvesztését pedig azonnal be kell jelenteni.

Az akadálymentesség fontossága

