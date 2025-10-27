október 27., hétfő

Mai évfordulók
2 órája

Mozgalmas hét Dunaújvárosban – vásárok, új helyek és szívmelengető történetek

Címkék#Szent Pantaleon Kórház#Sztárban Sztár All Stars#üstökös kupa#hírek

A hírek sokaságában nehéz megtalálni a valóban fontosakat. Naponta frissülő összefoglalónkban Dunaújváros és környéke legfontosabb eseményeit gyűjtjük össze az olvasók számára.

Duol.hu
Mozgalmas hét Dunaújvárosban – vásárok, új helyek és szívmelengető történetek

Eseménydús napok Dunaújvárosban: vásár, új bár és közösségi kezdeményezések

Mozgalmas napok állnak mögöttünk a városban, tele hírekkel és történésekkel. Dunaújváros történései között nemcsak koncertek és ünnepségek, hanem múltidéző és fejlesztési események is szerepeltek, amelyek a hét legfontosabb történéseit mutatják.

Tovább olvasok 

Sztárban Sztár All Stars – Horváth Tamás hozta a latin tüzet, a spagettit és a tűsarkút is

A vasárnapi Sztárban Sztár adásban ismét minden volt: nevetés, meghatódás, és egy kis ketchupos spagetti is a színpadon. Horváth Tamás most Jennifer Lopez bőrébe bújt – és bebizonyította, hogy még tűsarkúban is lehet pusztítóan jó!

Tovább olvasok 

Fertőzések régen és ma– 60 éves a dunaújvárosi kórház infektológiai osztálya

Idén 60 éves a Szent Pantaleon Kórház főépülete és Infektológiai Osztálya, amely hat évtizede áll a fertőző betegségek elleni küzdelem élvonalában. Az infektológia ma már nemcsak járványok és elkülönítések tudománya, hanem a betegbiztonság, a modern diagnosztika és az életmentő terápiák kulcsterülete a dunaújvárosi kórházban is.

Tovább olvasok 

Üstökös Kupa: Az elnök sok mosolygós arcot látott (videóval, képgalériával)

Országos utánpótlás kézilabda-seregszemlét rendeztek meg öt helyszínen október 25-26-án fiúk és lányok számára. A XXI. Üstökös Kupa központja Dunaújváros volt.

Tovább olvasok 

