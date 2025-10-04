1 órája
Borkirálynő, koncertek és ünnepi élmények a Móri Bornapokon!
Október első napjaiban Mór városa ismét a bor és a hagyományok ünnepévé vált: a 2025-ös Móri Bornapok többnapos programsorozata még javában zajlik, és folyamatosan kínál élményeket a látogatóknak.
A Móri bornapok egyik legizgalmasabb eseménye, a borkirálynő-választás már lezajlott a Lamberg-pince impozáns boltívei alatt, ahol a zsűri Kegyes Lillát koronázta meg az új móri borkirálynővé. A verseny során a jelöltek borismereti és ügyességi feladatokban mérték össze tudásukat, többek között vakteszt, régi borászati eszközök felismerése és szőlőtapogatás is szerepelt a programban. Kegyes Lilla kiemelte, hogy számára a borvidék népszerűsítése szívügy, és szívesen képviseli azt a továbbiakban is – írta társlapunk a feol.hu.
Elismerések és díjak a Móri Bornapokon
A Móri Bornapok hivatalos megnyitóján, a Szent Erzsébet Művelődési Házban Mór Város Képviselő-testülete tisztelettel adta át Mór Város Díszpolgári címét Spányi Antal megyés püspöknek, elismerve kiemelkedő és lelkiismeretes munkáját a móri keresztény oktatás területén, valamint a Katolikus Karitász elnökeként a rászorulók és elesettek támogatásában. Az eseményen Fenyves Péter polgármester, Gulyás Gergely miniszter és Törő Gábor országgyűlési képviselő a borvidék, a helyi közösségek és az aktív civil szervezetek jelentőségét is kiemelték.
A rendezvényen kihirdették az Év Ezerjó bora díjat is: a Bozóky Pincészet 2023-as Késői Szüretelésű Ezerjó borát ismerték el, amelyet a polgármester díszhordóval és oklevéllel adott át Bozóky Mónikának.
Fergeteges koncertek és boros élmények várják a látogatókat
Ma este Rúzsa Magdi lép a színpadra 20:30-kor egy fergeteges koncerttel, majd a Móri Bornapok programsorozata holnap zárja kapuit. A látogatók az utolsó nap is élvezhetik a kulturális és borászati programokat, szüreti felvonulást, koncerteket és a helyi kézműves kínálatot. Vasárnap a Don't Stop The Queen ad koncertet 18:30-kor, majd a Magna Cum Laude lép színpadra 20:30-kor. A fesztivál így a végéhez közeledve is a bor, a hagyomány és a közösségi élmények ünnepe minden korosztály számára.
