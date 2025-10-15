Stílus és kényelem helyen – megnyílt a Mömax Székesfehérváron

Székesfehérvár új lakberendezési áruháza szerdán reggel nyitotta meg kapuit, és már a nyitás pillanatában hatalmas volt az érdeklődés. A Mömax első helyi üzletét sokan már kora reggel felkeresték, hogy éljenek a nyitási akciókkal és megnézzék a kínálatot. A parkoló gyorsan megtelt, az első vásárlók pedig ajándékokat is kaptak.

A Mömax székesfehérvári üzlete hatalmas sikerrel nyitotta meg kapuit

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Megérkezett a Mömax Székesfehérvárra

A Mömax – amely eddig legközelebb Budaörsön várta a fehérvári vásárlókat – mostantól helyben is elérhető, modern mintaszobákkal és folyamatos kedvezményekkel. A város polgármestere, Cser-Palkovics András a zártkörű megnyitón kiemelte: az új áruház hiánypótló szerepet tölt be a térségben, hiszen a kínálata új színt hoz a lakberendezési piacra.

A nyitási nap lendülete a következő napokban is folytatódik – az áruház további meglepetésekkel és akciókkal várja a látogatókat.

