Akciók, ajándékok, tömeg

1 órája

Stílus és kényelem helyen – megnyílt a Mömax Székesfehérváron

Címkék#áruház#Mömax#üzlet

Székesfehérváron egy nagyáruház nyitotta meg kapuit, amely már a nyitás reggelén tömegeket vonzott. A Mömax első helyi üzlete látványos érdeklődés mellett debütált, a vásárlókat akciók és meglepetések fogadták.

Duol.hu

Székesfehérvár új lakberendezési áruháza szerdán reggel nyitotta meg kapuit, és már a nyitás pillanatában hatalmas volt az érdeklődés. A Mömax első helyi üzletét sokan már kora reggel felkeresték, hogy éljenek a nyitási akciókkal és megnézzék a kínálatot. A parkoló gyorsan megtelt, az első vásárlók pedig ajándékokat is kaptak.

mömax
A Mömax székesfehérvári üzlete hatalmas sikerrel nyitotta meg kapuit
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Megérkezett a Mömax Székesfehérvárra

A Mömax – amely eddig legközelebb Budaörsön várta a fehérvári vásárlókat – mostantól helyben is elérhető, modern mintaszobákkal és folyamatos kedvezményekkel. A város polgármestere, Cser-Palkovics András a zártkörű megnyitón kiemelte: az új áruház hiánypótló szerepet tölt be a térségben, hiszen a kínálata új színt hoz a lakberendezési piacra.

A nyitási nap lendülete a következő napokban is folytatódik – az áruház további meglepetésekkel és akciókkal várja a látogatókat.

Teljes cikk a feol.hu-n.

 

