59 perce
Stílus és kényelem helyen – megnyílt a Mömax Székesfehérváron
Székesfehérváron egy nagyáruház nyitotta meg kapuit, amely már a nyitás reggelén tömegeket vonzott. A Mömax első helyi üzlete látványos érdeklődés mellett debütált, a vásárlókat akciók és meglepetések fogadták.
Székesfehérvár új lakberendezési áruháza szerdán reggel nyitotta meg kapuit, és már a nyitás pillanatában hatalmas volt az érdeklődés. A Mömax első helyi üzletét sokan már kora reggel felkeresték, hogy éljenek a nyitási akciókkal és megnézzék a kínálatot. A parkoló gyorsan megtelt, az első vásárlók pedig ajándékokat is kaptak.
Megérkezett a Mömax Székesfehérvárra
A Mömax – amely eddig legközelebb Budaörsön várta a fehérvári vásárlókat – mostantól helyben is elérhető, modern mintaszobákkal és folyamatos kedvezményekkel. A város polgármestere, Cser-Palkovics András a zártkörű megnyitón kiemelte: az új áruház hiánypótló szerepet tölt be a térségben, hiszen a kínálata új színt hoz a lakberendezési piacra.
A nyitási nap lendülete a következő napokban is folytatódik – az áruház további meglepetésekkel és akciókkal várja a látogatókat.
