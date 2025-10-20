október 20., hétfő

Munkásművelődési Központ

2 órája

Figyelem: Zárva lesz az MMK

Címkék#MMK#Munkás Művelődési Központban#zárva tart#Dunaújváros

Figyelem, látogatók! A Munkásművelődési Központ 2025. október 23-tól 26-ig szünetel.

Duol.hu

Az MMK Dunaújvárosban ezen időszak alatt nem fogad látogatókat, és a programok, foglalkozások, valamint egyéb szolgáltatások szünetelnek. A nyitás október 27-én, hétfőn várható, amikor a központ ismét teljes körűen elérhető lesz az érdeklődők számára. A látogatás előtt érdemes ellenőrizni a Munkásművelődési Központ hivatalos weboldalát vagy közösségi média csatornáit a friss információkért.

MMK Dunaújváros
Az MMK Dunaújvárosban 2025. október 23–26. között zárva tart, a foglalkozások szünetelnek. A központ október 27-én, hétfőn ismét megnyitja kapuit.
Forrás: Munkásművelődési Központ Facebook-oldala

Forrás: Munkás Művelődési Központ 

MMK Dunaújváros – Sikeres kulturális és közösségi események

Az MMK rendszeresen ad otthont különféle kulturális és közösségi eseményeknek. Legutóbb kézműves vásárt és csilievő-versenyt rendeztek a Munkás Művelődési Központban, melyek nagy sikert arattak a látogatók körében. Emellett, a nyáron rendezett könyvvásár is jelentős érdeklődés mellett zajlott az Alexandra Kiadócsoport szervezésében. Az esemény sorban állással és pezsgő hangulattal telt, és szintén nagy sikert aratott a látogatók körében, tovább gazdagítva a város kulturális életét.

 

