Miniszteri elismerésben részesült a dunaújvárosi főnővér

Dr. Szilágyi Örs, a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház főigazgatója főorvosi értekezlet keretében gratulált osztályvezető főnővérnek, aki Miniszteri elismerő oklevél elismerésben részesült a múlt héten. Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár nemzeti ünnepünk, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének évfordulója alkalmából elismeréseket adott át október 22-én a Belügyminisztériumban. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül többek között miniszteri elismerő oklevelet is adományozott. Ilyen elismerést vehetett át az államtitkártól Csiriné Gráczer Katalin, az összevont belgyógyászati osztályunk osztályvezető főnővére.

Miniszteri elismerő oklevél Csiriné Gráczer Katalinnak. Forrás: pantaleon.hu

Miniszteri elismerő oklevél Csiriné Gráczer Katalinnak

Csiriné Gráczer Katalin 17 évesen helyezkedett el a dunaújvárosi kórház Belgyógyászati Osztályán. Egészségügyi tanulmányait 1983-ban kezdte meg. A fokozatosság és az elhivatottság vezette, így előbb az általános ápolói, felnőtt szakápolói, diplomás ápolói, majd egészségügyi szakoktatói végzettséget szerezte meg.

Már három műszakos ápolóként kitűnt rendkívül precíz, pontos, lelkiismeretes munkájával. Feladatait kifogástalanul, hiányosságok nélkül teljesíti. A betegekhez és a hozzátartozókhoz mindig mély empátiával viszonyul, kolléganőivel és feletteseivel való kapcsolata kifogástalan. 1995 óta osztályvezető főnővérként dolgozik, beosztottjai elfogadják, elismerik, tisztelik. Igazi vezető, kiemelendő, hogy feladatainak elvégzéséhez nem szükséges részletes tanácsokkal ellátni, önmaga képes fontosságuk szerint rangsorolni, s a lehetősége szerint a leggyorsabb módon megoldani azokat. Nem bonyolít túl problémákat, tisztában van az intézeti realitásokkal, ehhez alkalmazkodik.

A COVID járvány új kihívások elé állította a kórház valamennyi dolgozóját, különösen a járványügyi ellátásban kiemelten résztvevő osztályokat, köztük az Összevont Belgyógyászati Osztályt is. Csiriné Gráczer Katalin osztályvezető főnővér a költözéseket, átszervezések önállóan, néhány óra alatt levezényelte. A belgyógyászati osztály 4 emeleten 6 szárnyon folytatta a járványügyi tevékenységét, mely komoly logisztikai feladatot jelentett a munkaerő- gyógyszer- és az anyagellátás biztosítása. Kata ebben a kiszámíthatatlan, rengeteg új kihívást jelentő időszakban is a tőle megszokott lendülettel, határozottsággal és precizitással látta el főnővéri feladatait, biztos támaszt nyújtva dolgozóinak és feletteseinek. Példátlan fizikai és mentális teherbírásról tett tanúbizonyságot az a tény is, hogy a járványügyi veszélyhelyzetet pihenőidő nélkül dolgozta végig. Talpraesettsége, problémamegoldó-képessége, hangyaszorgalma bármely kollégának követendő példaként szolgál.

Szakmailag és emberileg is példamutató egyéniség, rendkívül megbízható, akire mindig lehet számítani. A kórházban eltöltött 42 éve alatt nemzedéknyi ápoló szerzett tőle tudást.

