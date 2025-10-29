1 órája
A városkörnyéki településeken mindenhol zavartalanul látogathatjuk a temetőket - biztonságosan
Hosszabb a látogatási lehetőség a temetőkben. Mindenszentek és halottak napja idején nagy forgalomra kell számítani.
Mindenszentek és halottak napja közeleg, amikor sokan keresik fel elhunyt szeretteik sírjait, virágot, mécsest elhelyezve az emlékezés jegyében. A városkörnyéki falvakban is ilyenkor nagyobb forgalom, illetve látogatottság tapasztalható. Utánajártunk, milyen nyitvatartásra kell számítani a falusi temetőknél a mindenszentek és halottak napja idején.
Sok helyen hosszabb a temetői nyitvatartás mindenszentek és halottak napja alkalmából
Általánosságban elmondható, hogy a vidéki temetőknél nincs különösebben nyitvatartási idő, vagy ha van is, akkor az ünnepnapokon hosszabb nyitvatartással üzemelnek.
Mezőfalván gyakorlatilag a nap 24 órájában be lehet jutni a sírokhoz. A mindenszentek és halottak napján azonban jelentős forgalomnövekedésre és zsúfolt parkolóra lehet számítani az esti, sötétedés kezdeti óráiban. Október 31-én, pénteken 15 órakor a mezőfalvi temetőben litániát tartanak. Utána pedig egyéni igény szerint sírmegáldások kérhetőek. A rendre és a közlekedésre a mezőfalvi polgárőrök kiemelten figyelnek az ünnepek alatt.
Baracson Apátszálláson és Templomoson van temető, melyeket itt is korlátlanul látogathatunk. November 1-jén 15 órától az apátszállási temetőben találkozhatunk Kristofory Valter atyával, aki majd kérésre megáldja a sírokat, valamint litániát tart. 16 órától az apátszállási templomban szentmisén vehetünk részt.
A temetők környékén megerősített polgárőri figyelemmel találkozhatunk
Nagyvenyimen szintén záróra nélkül juthatunk be a temetkezési helyre. Várhatóan itt is nagyobb forgalmat generál a gyertyagyújtásra érkezők sokasága.
Kisapostagon sem kell a kapuk zárásától tartani. Stermeczki András evangélikus lelkész a mindenszentek napján, november 1-jén 15 órakor tart temetői áhítatot.
Az ünnepek alatt kiemelten fontos, hogy kellő figyelmességgel közlekedjünk akár gyalogosan, vagy gépjárművel. Értéket soha ne hagyjunk a gépkocsikban és a gyertyagyújtásoknál is körültekintően járjunk el. Sudár Mihályt a Mezőfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokát kérdeztük a tűz- és balesetbiztonsággal kapcsolatban.
- Mezőfalván a korábbi években volt már ilyenkor temetői tűz. Szerencsére csak egy kisebb és egy nagyobb beavatkozásra emlékszem. Nagyon fontos, hogy a gyertyákat úgy helyezzük el a sírokon, vagy mellettük, hogy az egy széllökés, illetve más, előre nem látható körülmény miatt felborulva a környezetben lévő éghető anyagokat ne lobbantsa lángra. Tényleg csak egy apró odafigyeléssel sokat tehetünk a megelőzés érdekében!
Nagyon sokan már elektromos gyertyaégőket használnak, melyek ugyanolyan erős fényűek és szépen világítanak, mint a hagyományos társaik. Nem utolsó sorban jóval biztonságosabbak is.
Szintén nem árt az óvatosság a közlekedésben sem, hiszen ilyenkor megnő a belesetek lehetősége. Legfőképpen türelemmel és odafigyeléssel előzhetőek meg a bajok.
Amint hallottuk a jó tanácsokban sokat tehetünk a biztonságunkért, hogy a temetőlátogatás tényleg egy méltó emlék legyen, ne pedig egy rémálom. Az ünnepek alatt forgalomterelésre is számítani kell egyes helyeken. A helyi polgárőrök pedig mindenhol megerősített szolgálatot végeznek, amivel nem csak a biztonságunkra, de értékeinkre is vigyáznak.
Temetőlátogatás közben is figyeljenek értékeikreMindenszentek és halottak napja a megemlékezésről szól. Amikor lecsendesítjük a lelkünket, és az elhunyt szeretteink felé fordítjuk a figyelmünket. Ilyenkor nem is gondoljuk, hogy másban rossz szándék is felmerülhet.
