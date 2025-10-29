október 29., szerda

Nárcisz névnap

+14
+6
Ünnepi temetői nyitvatartás

2 órája

A városkörnyéki településeken mindenhol zavartalanul látogathatjuk a temetőket - biztonságosan

Címkék#Halottak Napja#Mindenszentek#temető

Hosszabb a látogatási lehetőség a temetőkben. Mindenszentek és halottak napja idején nagy forgalomra kell számítani.

Horváth László

Mindenszentek és halottak napja közeleg, amikor sokan keresik fel elhunyt szeretteik sírjait, virágot, mécsest elhelyezve az emlékezés jegyében. A városkörnyéki falvakban is ilyenkor nagyobb forgalom, illetve látogatottság tapasztalható. Utánajártunk, milyen nyitvatartásra kell számítani a falusi temetőknél a mindenszentek és halottak napja idején.

Mindenszentek és halottak napja
Mindenszentek és halottak napja idején hosszabb és forgalmasabb temetőlátogatásra számítsunk!
Foto: Horváth László -duol.hu

Sok helyen hosszabb a temetői nyitvatartás mindenszentek és halottak napja alkalmából

Általánosságban elmondható, hogy a vidéki temetőknél nincs különösebben nyitvatartási idő, vagy ha van is, akkor az ünnepnapokon hosszabb nyitvatartással üzemelnek.

Mezőfalván gyakorlatilag a nap 24 órájában be lehet jutni a sírokhoz. A mindenszentek és halottak napján azonban jelentős forgalomnövekedésre és zsúfolt parkolóra lehet számítani az esti, sötétedés kezdeti óráiban. Október 31-én, pénteken 15 órakor a mezőfalvi temetőben litániát tartanak. Utána pedig egyéni igény szerint sírmegáldások kérhetőek. A rendre és a közlekedésre a mezőfalvi polgárőrök kiemelten figyelnek az ünnepek alatt.

Baracson Apátszálláson és Templomoson van temető, melyeket itt is korlátlanul látogathatunk. November 1-jén 15 órától az apátszállási temetőben találkozhatunk Kristofory Valter atyával, aki majd kérésre megáldja a sírokat, valamint litániát tart. 16 órától az apátszállási templomban szentmisén vehetünk részt.

 A temetők környékén megerősített polgárőri figyelemmel találkozhatunk

Nagyvenyimen szintén záróra nélkül juthatunk be a temetkezési helyre. Várhatóan itt is nagyobb forgalmat generál a gyertyagyújtásra érkezők sokasága.

Kisapostagon sem kell a kapuk zárásától tartani. Stermeczki András evangélikus lelkész a mindenszentek napján, november 1-jén 15 órakor tart temetői áhítatot.

Az ünnepek alatt kiemelten fontos, hogy kellő figyelmességgel közlekedjünk akár gyalogosan, vagy gépjárművel. Értéket soha ne hagyjunk a gépkocsikban és a gyertyagyújtásoknál is körültekintően járjunk el. Sudár Mihályt a Mezőfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokát kérdeztük a tűz- és balesetbiztonsággal kapcsolatban.

- Mezőfalván a korábbi években volt már ilyenkor temetői tűz. Szerencsére csak egy kisebb és egy nagyobb beavatkozásra emlékszem. Nagyon fontos, hogy a gyertyákat úgy helyezzük el a sírokon, vagy mellettük, hogy az egy széllökés, illetve más, előre nem látható körülmény miatt felborulva a környezetben lévő éghető anyagokat ne lobbantsa lángra. Tényleg csak egy apró odafigyeléssel sokat tehetünk a megelőzés érdekében! 

Nagyon sokan már elektromos gyertyaégőket használnak, melyek ugyanolyan erős fényűek és szépen világítanak, mint a hagyományos társaik. Nem utolsó sorban jóval biztonságosabbak is.

Szintén nem árt az óvatosság a közlekedésben sem, hiszen ilyenkor megnő a belesetek lehetősége. Legfőképpen türelemmel és odafigyeléssel előzhetőek meg a bajok.

mindenszentek és halottak napja
A mindenszentek és a halottak napja előtt sok helyen takarítják a falevelektől a temetők területét
Foto: Horváth lászló -duol.hu

Amint hallottuk a jó tanácsokban sokat tehetünk a biztonságunkért, hogy a temetőlátogatás tényleg egy méltó emlék legyen, ne pedig egy rémálom. Az ünnepek alatt forgalomterelésre is számítani kell egyes helyeken. A helyi polgárőrök pedig mindenhol megerősített szolgálatot végeznek, amivel nem csak a biztonságunkra, de értékeinkre is vigyáznak.

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
