A városkörnyéki településeken mindenhol zavartalanul látogathatjuk a temetőket - biztonságosan

Mindenszentek és halottak napja közeleg, amikor sokan keresik fel elhunyt szeretteik sírjait, virágot, mécsest elhelyezve az emlékezés jegyében. A városkörnyéki falvakban is ilyenkor nagyobb forgalom, illetve látogatottság tapasztalható. Utánajártunk, milyen nyitvatartásra kell számítani a falusi temetőknél a mindenszentek és halottak napja idején.

Mindenszentek és halottak napja idején hosszabb és forgalmasabb temetőlátogatásra számítsunk!

Foto: Horváth László -duol.hu

Sok helyen hosszabb a temetői nyitvatartás mindenszentek és halottak napja alkalmából

Általánosságban elmondható, hogy a vidéki temetőknél nincs különösebben nyitvatartási idő, vagy ha van is, akkor az ünnepnapokon hosszabb nyitvatartással üzemelnek.

Mezőfalván gyakorlatilag a nap 24 órájában be lehet jutni a sírokhoz. A mindenszentek és halottak napján azonban jelentős forgalomnövekedésre és zsúfolt parkolóra lehet számítani az esti, sötétedés kezdeti óráiban. Október 31-én, pénteken 15 órakor a mezőfalvi temetőben litániát tartanak. Utána pedig egyéni igény szerint sírmegáldások kérhetőek. A rendre és a közlekedésre a mezőfalvi polgárőrök kiemelten figyelnek az ünnepek alatt.

Baracson Apátszálláson és Templomoson van temető, melyeket itt is korlátlanul látogathatunk. November 1-jén 15 órától az apátszállási temetőben találkozhatunk Kristofory Valter atyával, aki majd kérésre megáldja a sírokat, valamint litániát tart. 16 órától az apátszállási templomban szentmisén vehetünk részt.

A temetők környékén megerősített polgárőri figyelemmel találkozhatunk

Nagyvenyimen szintén záróra nélkül juthatunk be a temetkezési helyre. Várhatóan itt is nagyobb forgalmat generál a gyertyagyújtásra érkezők sokasága.

Kisapostagon sem kell a kapuk zárásától tartani. Stermeczki András evangélikus lelkész a mindenszentek napján, november 1-jén 15 órakor tart temetői áhítatot.

Az ünnepek alatt kiemelten fontos, hogy kellő figyelmességgel közlekedjünk akár gyalogosan, vagy gépjárművel. Értéket soha ne hagyjunk a gépkocsikban és a gyertyagyújtásoknál is körültekintően járjunk el. Sudár Mihályt a Mezőfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokát kérdeztük a tűz- és balesetbiztonsággal kapcsolatban.