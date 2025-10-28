Egy élet a jótékonyságért: most Kovács Istvánnak van szüksége támogatásra

Mezőfalva közepén, a Petőfi utcán áll Kovács István háza, ahol a látogatót Bogi kutya fogadja lelkes ugatással és annál több nyalakodással. A Mikulás nagyköveteként ismert maratonfutó otthona kívülről is sugározza vendégszeretetét: a kert már késő őszi arcát mutatja, de a házi vörösborok és lekvárok bőséges kínálata otthonos melegséget áraszt. A ház belseje felújításra vár, de István számára most nem ez a legfontosabb: egészsége és a mindennapok új kihívásai foglalják le minden energiáját.

Mikulás nagykövete, Kovács István maratonfutóként inspirált ezreket, ma pedig saját egészségéért vívja mindennapi küzdelmét.

Egy élet a jótékonyságért

Kovács István egész életét a sport és mások támogatása határozta meg. Maratonfutóként többek között a barcelonai olimpiára is elfutott, részt vett a pekingi ötkarikás játékokon, és „valódi” Mikuláshoz is eljutott Lappföldre. Nem véletlen, hogy azóta sokan csak a Mikulás nagyköveteként emlegetik, hiszen ő hozta el a sport és a jótékonyság szellemét a legkisebbekhez is. A gyerekek mindig is különleges figyelmet kaptak tőle: járta a vármegye településeit, mozgásra buzdította a fiatalokat, osztotta a tapasztalatait, és szinte mindenhol ajándékokkal, emléktárgyakkal lepte meg a lelkes kisdiákokat – Kínából hazahozott olimpiai fáklyával is.

István soha nem feledkezett el a jótékonykodásról sem. Évekig támogatta a délvidéki Magyarkanizsán élő, súlyos betegségből felépülő kislányt, ajándékokat osztott Erdélyben, és a közelmúltban a Baptista Szeretetszolgálattal együtt kelet-magyarországi és nógrádi falvakat látogatott meg, ahol a Felzárkózó Települések program keretében segítette a szociális munkát, és a roma gyerekek egyik kedvence lett.

Dialízisre szorul a Mikulás nagykövete

Decemberben, 67. születésnapja előtt, először allergiás tünetek jelentkeztek nála, majd a pihenés sem hozott javulást. Az éjszakák lették a legnehezebbek: fuldoklott, felriadt, depressziós tünetek jelentkeztek, miközben lefogyott tizenkét kilót. A végső diagnózis lesújtó volt: súlyos veseelégtelenség, ami dialízist igényel.

A férfi, aki egész életében másokért élt – gyerekek mozgásra buzdításáért, jótékonyságért, sportos életmód népszerűsítéséért –, most támogatásra szorul. Elérkezett az idő, hogy a közösség visszaadjon neki abból a sok jóságból, amit évtizedeken át önzetlenül nyújtott.