Mezőfalvi tehetség hódít az amerikai tetoválószíntéren!

Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket Dunaújvárosból és környékéről. Napi összefoglalónkban gyorsan és átláthatóan megtalál mindent, ami ma történt.
Amerikában is díjazták a mezőfalvi tetováló tehetségét
Klics Bence mezőfalvi fiatalember nem tanult rajzolni. A családban sem volt festő, vagy bármiféle művész hajlamú, de főleg nem tetováló. Egyszerűen csak kedvet kapott az alkotáshoz, és onnantól kezdve a tetoválás az élete.
Az újbort ünnepelték az adonyiak (galériával és videóval)
Az Újbor ünnepe és hálaadás volt szombaton délután az adonyi szőlőhegyen. A Duna-menti Szent Orbán Borrend rendezvénye sok érdeklődőt vonzott.
Mozd’Újváros – mozgás és egészség a mezei akadályfutó versenyen (galériával, videóval)
Az Európai Sporthét alkalmából egy igazán különleges esemény várta a résztvevőket a Szalki-sziget területén. Az alkalmi sportcentrumban sokféle sport vált elérhetővé a nagyközönség számára.
Dunaújváros is kap elektromos járművet – új korszak kezdődik a kórházban
Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) új járműparkot állít szolgálatba: 43 elektromos autót szereznek be, hogy a logisztikai feladatokat fenntarthatóbb módon oldják meg az egészségügyi intézményeknél.