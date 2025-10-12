október 12., vasárnap

Mezőfalvi tehetség hódít az amerikai tetoválószíntéren!

Címkék#Fejér vármegye#újbor ünnep#elektromos jármű#Európai Sporthét#tetoválás

Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket Dunaújvárosból és környékéről. Napi összefoglalónkban gyorsan és átláthatóan megtalál mindent, ami ma történt.

Duol.hu

Amerikában is díjazták a mezőfalvi tetováló tehetségét

Klics Bence mezőfalvi fiatalember nem tanult rajzolni. A családban sem volt festő, vagy bármiféle művész hajlamú, de főleg nem tetováló. Egyszerűen csak kedvet kapott az alkotáshoz, és onnantól kezdve a tetoválás az élete.

Tovább olvasok 

Az újbort ünnepelték az adonyiak (galériával és videóval)

Az Újbor ünnepe és hálaadás volt szombaton délután az adonyi szőlőhegyen. A Duna-menti Szent Orbán Borrend rendezvénye sok érdeklődőt vonzott.

Tovább olvasok

Mozd’Újváros – mozgás és egészség a mezei akadályfutó versenyen (galériával, videóval)

Az Európai Sporthét alkalmából egy igazán különleges esemény várta a résztvevőket a Szalki-sziget területén. Az alkalmi sportcentrumban sokféle sport vált elérhetővé a nagyközönség számára.

Tovább olvasok

Dunaújváros is kap elektromos járművet – új korszak kezdődik a kórházban

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) új járműparkot állít szolgálatba: 43 elektromos autót szereznek be, hogy a logisztikai feladatokat fenntarthatóbb módon oldják meg az egészségügyi intézményeknél.

Tovább olvasok

 

