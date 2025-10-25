Ilyen sem volt még, vasárnap ingyen „megkopasztják” az egyenruhásokat

Mielőtt még bárki rosszra gondolna, szó nincs lehúzásról! Sőt, egyenesen jótékonysági ajánlatra számíthat mezőfalvi fodrász akciójában, akinek van otthon egyenruhája, azaz valamelyik egyenruhás szervezetnél dolgozik. A mezőfalvi Klics Márton, illetve ahogy Ő szereti a nevét Marci, igazán párját ritkító ajánlattal állt elő. Október 26-án, vasárnap 14 órától 20 óráig tartó időkeretben ingyen áll az egyenruhások rendelkezésére.

Klics Márton mezőfalvi fodrász ingyen készít frizurát az egyenruhások számára

Fotó: Horváth László -duol.hu

Különleges akciót hirdetett a fiatal mezőfalvi fodrász.

Miért is ez a nem mindennapi akció, erről beszélgettünk Marcival a pénteki nyitás előtt.

– Gondoljunk csak arra, hogy éjjel, nappal mennek és végzik a sokszor életveszélyes munkájukat. Legyen az tűzoltó, katona, rendőr, vagy bármilyen egyenruhás szervezet tagja.

Az általam hősök napjának elnevezett vasárnapi napon szeretném viszonozni azt az áldozatos rendelkezésre állást, amit az egyenruhások tesznek nap, mint nap.

– Van valamilyen kötődésed az egyenruhásokhoz?

– A szüleim a büntetés-végrehajtásban dolgoztak, de egyébként nincs. Vendégeim vannak nagyon sokan, akik egyenruhát hordanak.

– Akkor innen az indíttatás?

– Igazából az Interneten láttam, mások már csinálnak ilyen akciókat, így gondoltam, Mezőfalván is ki lehetne próbálni.

– Mit lehet tudni Klics Mártonról szakmailag?

– Három éve kezdtem a szakmát. Előtte a testvéremhez hasonlóan gépésznek tanultam. A technikusi időszak alatt végeztem el a fodrász szakmai képzést Budapesten, ami egy éves iskolát jelentett. Sikeresen letettem a mester borbély vizsgát is.

– Miként alakult ki a mostani önálló élet?

– Az iskola mellett ki kellett menni külsős gyakorlati helyre. Ez az Alba Plázában volt a Barber Shop Budapestnél. Itt töltöttem kettő évet. A gyakorlattal párhuzamosan építgettem az itthoni kis üzletemet. Teljeskörűen csak idén májustól vagyok itthon, tehát még nagyon új ez a dolog.

– Szakmai eredmények, távlatok?

– Még nem rendelkezem versenyeredménnyel, de már készülök az elsőre. A pályaműveket már elküldtem és ha beválogatnak, akkor november 22-én lesz az első nemzetközi megmérettetésem Budapesten. Bízom a legjobbakban!