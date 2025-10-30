Milyen tél vár ránk? Laza Bori nem hisz a hosszú távú előrejelzésekben

A kérdés megválaszolásához a dunaújvárosi születésű, de iváncsai meteorológust, Laza Borit kértük segítségül. (Laza Bori sokáig volt az M1 meteorológusa.) A legfrissebb hosszú távú meteorológiai előrejelzések szerint jó esély van arra, hogy az idei tél hidegebb és csapadékosabb lesz, mint az előzőek. Ennek hátterében a légköri viszonyok - El Nino és a La Nina - megváltozása áll. Laza Bori azonban óvatosságra int minket.

Laza Bori a meteorológia szakembere, köztes télre számít

Fotó: duol.hu archív

Meteorológia: rövid távra nézzünk előre!

– Nem hiszek a hosszú távú előrejelzésekben, hosszú távra csak nagy vonalakban lehet bármit mondani. Az El Nino és a La Nina tényleg hatással van az időjárásunkra. Az előrejelzéseket öt-hét napra előre érdemes figyelni.

Arra a kérdésünkre, hogy abból lehet-e következteni a telünkre, hogy az elmúlt évek aszályosak voltak, és eddig ősszel sem volt sok csapadék, a meteorológus így válaszolt.

– Nem feltétlenül érinti az őszi szárazság a téli csapadékmennyiséget. Szerintem az idei tél köztes lesz, vagyis se nagyon kemény, se nagyon enyhe.

Szóval most még csak sötétben tapogatózunk, de azért ránk férne már egy csapadékos - havas - tél. Nemcsak a téli sportok kedvelőinek okozna ez örömet, hanem a mezőgazdaságban érintetteknek is, mivel nagyon régen volt már az, hogy a földeket hosszabb ideig hó takarta.