Mentőhelikopterre volt szükség!

Új típusú lélegeztetőgépet kapott a dunaújvárosi kórház gyermekosztálya

A korszerű terápiás vagy életmentő eszközök beszerzése nagyon fontos a dunaújvárosi kórházban. Most új, non-invazív lélegeztető, légzéstámogató eszközt kapott a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztálya.

Dunaújvárosi perháború sokkolja az országot, 70 centiméteren megy a harc

Az alábbi történet nem hiszik el, hogy Dunaújvárosban játszódik. Szó lesz benne olyan utcáról, ami létezik, de még sem használható, meg olyan utcáról is, amely használható, pedig nem is létezik. Lakók perlik egymást már hosszú évek óta,véget nem érő a dunaújvárosi perháború. Messziről nézve ugyan mindenkinek igaza van, de attól még teljes a káosz... És a polgármesteri hivatal, ami rendet tehetne, nem csinál semmit.

Kábítószer kereskedelem a javából, egész Dunaújvárost teleszórta anyaggal a díler

Jelentős mennyiségű kábítószerrel és pszichoaktív anyaggal üzletelt egy férfi Dunaújvárosban. A kábítószer kereskedelem miatt most bíróság elé kell állnia.

Fotókon a durva baleset az M6-oson Dunaföldvárnál, mentőhelikopter is érkezett

Karambolozott szerdán délután két személyautó az M6-os sztráda Budapest felé vezető oldalán, Dunaföldvár térségében, a 83. és a 84. kilométer között. A helyszínre három helyről érkeztek tűzoltók, illetve mentőhelikopter is.

