október 2., csütörtök

Petra névnap

+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírturmix

2 órája

Mentőhelikopterre volt szükség!

Címkék#dunaújvárosi perháború#Dunaföldvár#dunaújvárosi kórház

Dunaújváros és a környék legfrissebb híreit egy helyen találja. Lapozzon bele hírösszefoglalónkba, és maradjon naprakész!

Duol.hu

Új típusú lélegeztetőgépet kapott a dunaújvárosi kórház gyermekosztálya

A korszerű terápiás vagy életmentő eszközök beszerzése nagyon fontos a dunaújvárosi kórházban. Most új, non-invazív lélegeztető, légzéstámogató eszközt kapott a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztálya.

Tovább

Dunaújvárosi perháború sokkolja az országot, 70 centiméteren megy a harc

Az alábbi történet nem hiszik el, hogy Dunaújvárosban játszódik. Szó lesz benne olyan utcáról, ami létezik, de még sem használható, meg olyan utcáról is, amely használható, pedig nem is létezik. Lakók perlik egymást már hosszú évek óta,véget nem érő a dunaújvárosi perháború. Messziről nézve ugyan mindenkinek igaza van, de attól még teljes a káosz... És a polgármesteri hivatal, ami rendet tehetne, nem csinál semmit.

Tovább

Kábítószer kereskedelem a javából, egész Dunaújvárost teleszórta anyaggal a díler

Jelentős mennyiségű kábítószerrel és pszichoaktív anyaggal üzletelt egy férfi Dunaújvárosban. A kábítószer kereskedelem miatt most bíróság elé kell állnia.

Tovább

Fotókon a durva baleset az M6-oson Dunaföldvárnál, mentőhelikopter is érkezett

Karambolozott szerdán délután két személyautó az M6-os sztráda Budapest felé vezető oldalán, Dunaföldvár térségében, a 83. és a 84. kilométer között. A helyszínre három helyről érkeztek tűzoltók, illetve mentőhelikopter is.

Tovább

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu