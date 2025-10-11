Dunaújvárost is érinti ez a vasúti menetrendi módosítás

A MÁV Csoport honlapján jelent meg a közlemény, miszerint a Budapest - Pusztaszabolcs - Dunaújváros, a Budapest–Győr–Hegyeshalom, a Budapest–Székesfehérvár, a Budapest–Pusztaszabolcs–Pécs vonalon októberben menetrendi módosítás lép életbe. Minderre azért van szükség, mert Budapest-Kelenföld állomáson október végéig több váltót is kicserélnek.



A menetrendi módosítás október végéig érint a dunaújvárosi vonalat is

Fotó: MÁV

A Budapest―Pusztaszabolcs—Dunaújváros vonal menetrendi módosítása