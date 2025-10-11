MÁV
Dunaújvárost is érinti ez a vasúti menetrendi módosítás
Budapest-Kelenföld állomáson október végéig több váltót is kicserélnek, ezért változik számos elővárosi és távolsági járat közlekedése. Ezek a menetrendi módosítások a dunaújvárosi vonalat is érintik.
A MÁV Csoport honlapján jelent meg a közlemény, miszerint a Budapest - Pusztaszabolcs - Dunaújváros, a Budapest–Győr–Hegyeshalom, a Budapest–Székesfehérvár, a Budapest–Pusztaszabolcs–Pécs vonalon októberben menetrendi módosítás lép életbe. Minderre azért van szükség, mert Budapest-Kelenföld állomáson október végéig több váltót is kicserélnek.
A Budapest―Pusztaszabolcs—Dunaújváros vonal menetrendi módosítása
- Október 9-től 15-ig a Dunaújvárosról Kőbánya-Kispestre tartó Z42-es vonatok a megszokottnál rövidebb ideig várakoznak Kelenföldön: óra :46 helyett óra :38-kor indulnak tovább Kőbánya-Kispestre
- Október 15/16-án csütörtökről péntekre virradó éjszaka több vonatnak változik a menetrendje:
- Az utolsó Dunaújvárosból Budapestre tartó S42-es vonat 5 perccel korábban, 22:37-kor indul.
- A Déli pályaudvarról 0:50-kor Pusztaszabolcsra induló S40-es vonatról Hároson másik szerelvénybe kell átszállni, emiatt onnan 10 perccel később közlekedik tovább.
- A Déli pályaudvarról 3:50-kor Pusztaszabolcsra induló S40-es vonat 5 perccel korábban 3:45-kor indul a Déli pályaudvarról.
- Október 20/21-én hétfőről keddre virradó éjszaka több vonatnak változik a menetrendje:
- Az utolsó Dunaújvárosból Budapestre tartó S42-es vonat 5 perccel korábban, 22:37-kor indul. A Déli pályaudvarra 5 perccel később, 0:14-kor érkezik.
- A Déli pályaudvarról 0:50-kor Pusztaszabolcsra induló S40-es vonat csak Hárostól közlekedik, odáig pótlóbusszal utazhatnak.
- A Pincehelyről 3:01-kor a Déli pályaudvarra induló S40-es vonat terelve, Érd alsón át közlekedik. Érd alsótól Érd felsőn át pótlóbusz indul Kelenföldre, mely a kimaradó megállókat érinti.
- A Déli pályaudvarról 3:50-kor Pusztaszabolcsra induló S40-es vonat csak Hárostól közlekedik, odáig pótlóbusszal utazhatnak.
- A Déli pályaudvarról 4:50-kor Dombóvárra induló S40-es vonat terelve, Érd alsón át közlekedik. Kelenföldről Érd felsőn át pótlóbusz indul Érd alsóra, mely a kimaradó megállókat érinti.
- A Déli pályaudvarról 5:20-kor Százhalombattára induló S40-es vonat 15 perccel később, 5:25-kor indul.
- Október 26-án estétől 30-án hajnalig az alábbi éjszakai változásokra kell számítani:
- Az utolsó Dunaújvárosból Budapestre tartó S42-es vonat 5 perccel korábban, 22:37-kor indul. Csak Hárosig közlekedik, onnan pótlóbusszal utazhatnak tovább a Déli pályaudvarra
- A Déli pályaudvarról 23:50-kor, 0:50-kor és 3:50-kor Pusztaszabolcsra induló S40-es vonatok csak Hárostól közlekednek, odáig pótlóbusszal utazhatnak.
