A mellrák elleni küzdelemről szólt ez a nap Dunaújvárosban – galériával, videóval

Szombaton ismét nagyszabású eseményen hívták fel a szervezők a figyelmet a mellrák elleni küzdelem fontosságára Dunaújvárosban. Előadások, színpadi programok, közös séta, motoros felvonulás várta a résztvevőket a Jót - Szívből Dunaújvárosért akciócsoport második Figyelj rá(n)k elnevezésű figyelemhelhívó rendezvényén.

A mellrák elleni kampány részeként közös sétát is tartottak a megjelentek

Fotó: Balogh Tamás

A programok a városháza színháztermében kezdődtek, ahol Pintér Tamás polgármester is köszöntőt mondott.

– Nagyon büszke vagyok arra, hogy otthont adhatunk ennek a rendezvénynek, és köszönöm mindenkinek, aki részt vesz rajta.

Legyen ez egy örömünnep, amin azt az összefogást ünnepelhetjük, amivel üzenhetünk azoknak a nőknek, akik a legkiszolgáltatottabbak. Ne betegségként, hanem egy olyan feladatként éljék meg, ami ellen lehet küzdeni és le is lehet győzni.

– A legfontosabb üzenetünk az lehet, hogy „számíthattok ránk”!

Dr. Mészáros Lajos térségünk országgyűlési képviselője így fogalmazott: – Ez egy dunaújvárosi civil kezdeményezésű rendezvény, viszont fontos, a határainkon túlmutató üzenete van. Orvosi tapasztalataim alapján meggyűződéssel mondhatom, hogy ha időben felismerjük a betegség megjelenését, akkor ez tökéletesen gyógyítható. Ez lehet a legfontosabb üzenetünk.

Nagyon fontos az összetartozás sugárzása, amit a közös séta, vagy a motoros felvonulás is megjelenít, hogy mindenki érezze, hogy nincs egyedül a bajban.

– Remélem, hogy minden hölgy figyelmét fölhívja arra, hogy mennyire fontos a rendszeres önvizsgálat és a szűrés.

Erőt adhatunk a küzdőknek

Dr. Molnár Szilárd a Dunaújvárosi Járási Hivatal hivatal vezetője: – A mellrák elleni küzdelem a figyelemfelhívás mellett a közösségi összefogás ünnepe is. Lehetőség arra, hogy együttmutassuk meg, hogy odafigyeléssel, támogatással és szeretettel rengeteget tehetünk egymásért. Ezen a napon kifejezhetjük, hogy senki sincs egyedül.

Fotó: BT

Erőt adhatunk a küzdőknek, reményt a családoknak és hitet adhatunk arra, hogy összefogással mindig közelebb kerülünk a gyógyuláshoz.

– A Fejér Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi osztálya, valamint a Dunaújvárosi Járási Hivatal az idén is megad minden szakmai, erkölcsi és egyéb támogatást ahhoz, hogy a rendezvény céljai sikeresen valósulhassanak meg!