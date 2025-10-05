41 perce
A mellrák elleni küzdelemről szólt ez a nap Dunaújvárosban – galériával
A mellrák elleni küzdelem fontosságára másodszor hívták fel a figyelmet szombaton Dunaújvárosban a Figyelj rán(n)k! közösségi eseménnyel. A rangos szakértők előadása után közösen sétáltak, a motorosok felvonultak a mellrák elleni kampány részeként.
Szombaton ismét nagyszabású eseményen hívták fel a szervezők a figyelmet a mellrák elleni küzdelem fontosságára Dunaújvárosban. Előadások, színpadi programok, közös séta, motoros felvonulás várta a résztvevőket a Jót - Szívből Dunaújvárosért akciócsoport második Figyelj rá(n)k elnevezésű figyelemhelhívó rendezvényén.
A programok a városháza színháztermében kezdődtek, ahol Pintér Tamás polgármester is köszöntőt mondott.
– Nagyon büszke vagyok arra, hogy otthont adhatunk ennek a rendezvénynek, és köszönöm mindenkinek, aki részt vesz rajta.
Legyen ez egy örömünnep, amin azt az összefogást ünnepelhetjük, amivel üzenhetünk azoknak a nőknek, akik a legkiszolgáltatottabbak. Ne betegségként, hanem egy olyan feladatként éljék meg, ami ellen lehet küzdeni és le is lehet győzni.
– A legfontosabb üzenetünk az lehet, hogy „számíthattok ránk”!
Dr. Mészáros Lajos térségünk országgyűlési képviselője így fogalmazott: – Ez egy dunaújvárosi civil kezdeményezésű rendezvény, viszont fontos, a határainkon túlmutató üzenete van. Orvosi tapasztalataim alapján meggyűződéssel mondhatom, hogy ha időben felismerjük a betegség megjelenését, akkor ez tökéletesen gyógyítható. Ez lehet a legfontosabb üzenetünk.
Nagyon fontos az összetartozás sugárzása, amit a közös séta, vagy a motoros felvonulás is megjelenít, hogy mindenki érezze, hogy nincs egyedül a bajban.
– Remélem, hogy minden hölgy figyelmét fölhívja arra, hogy mennyire fontos a rendszeres önvizsgálat és a szűrés.
Erőt adhatunk a küzdőknek
Dr. Molnár Szilárd a Dunaújvárosi Járási Hivatal hivatal vezetője: – A mellrák elleni küzdelem a figyelemfelhívás mellett a közösségi összefogás ünnepe is. Lehetőség arra, hogy együttmutassuk meg, hogy odafigyeléssel, támogatással és szeretettel rengeteget tehetünk egymásért. Ezen a napon kifejezhetjük, hogy senki sincs egyedül.
Erőt adhatunk a küzdőknek, reményt a családoknak és hitet adhatunk arra, hogy összefogással mindig közelebb kerülünk a gyógyuláshoz.
– A Fejér Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi osztálya, valamint a Dunaújvárosi Járási Hivatal az idén is megad minden szakmai, erkölcsi és egyéb támogatást ahhoz, hogy a rendezvény céljai sikeresen valósulhassanak meg!
A köszöntők után különböző előadásokat hallhattak az egybegyűltek. Dr. Krisztián Erika Fejér Vármegyei tisztifőorvos prezenctációját ezzel vezette fel:
– Szeretnék arra rámutatni, hogy az egészségünket meghatározó tényezők közül melyik a legnagyobb szelet.Ez az életmódunk, ami az összes tényezők közül a legnagyobb, gyakorlatilag 36 százalék és semmi más nincs, ami eléri ezt. Még az őseinktől örökölt génjeink sincsenek ekkora mennyiségben. Ezért nagyon fontos elérni, hogy tudjunk a megfelelő módon gondoskodni róla.
Ha szeretnénk a betegségeket megelőzni. akkor elsődlegesen a fizikai és a szellemi jólétünkről is kell gondoskodnunk. Ennek az eszköze az egészséges életmód.
– A másodlagos lehetőség a korai felismerés és ennek az eszközei a szűrő vizsgálatok. A harmadlagossal az esetlegesen fennálló krónikus betegségünk súlyosbodását és a szövődményeket kell megelőznünk. Ennek az eszköze a gyógykezelés és a rehabilitáció.
Képgaléria
Szelíd, megfontolt üzenetet küldött a Jót - Szívből Dunaújvárosért akciócsoport a ráfigyelőknek a mellrák elleni küzdelem fontosságárólFotók: Balogh Tamás
Dr. Szilágyi Örs a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója nagyon bízik benne, hogy tudott adni ez az esemény valami azonnal felhasználhatót az embereknek.
A mellrák elleni szűrés van leginkább előtérben
– Arról észrevételt tettünk, hogy viszonylag alacsony a mammográfiás szűréseken való részvételnek. A szűrővizsgálatok közül ez van most leginkább az előtérben. A tévhitekre és a félelmekre talán jobb lett volna még nagyobb hangsúlyt fektetni. Úgy érzem, nem csak azon múlik a részvétel, hogy van-e itt a városban egy ilyen berendezés, hanem a hajlandóságon. Sokan félnek például a kellemetlenségektől. A mammográfiai berendezés például nagyon szorosan fogja, ellapítja az emlőt, pontosan azért, hogy minél kevesebb sugárzásra legyen szükség hozzá, de jobb lesz a képalkotás.
Azt gondolom, több olyan orvosi vizsgálat is van, ami átmeneti fizikai kellemetlenséggel jár, de ezeken túl kell tennünk magunkat, hogy megelőzzük a súlyosabb betegségeket.
Kleinné Németh Judit pszichológus, pszichiáter, pszichoterapeute nem kifejezetten a betegségről beszélt, mert az nem a szakterülete.
A holisztikus szemlélet szerint a test és a lélek egy egységet képez és, ha nem figyelünk oda, hogy hogy vagyunk, és hol tartunk akkor erre a test reagál, és felborul az egyensúly.
– Minden betegség esetében lelki ok is van. Jó lesz megállnunk és egy leltárt készíteni magunkról, hogy változtatni tudjunk a jó irányba.
Ha becsapjuk magunkat és rossz válaszokat adunk, akkor erősödni fognak a tünetek. Ahogy az orvosok én is azt mondom, hogy a legfontosabb a megelőzés.
Csapó Nóra az esemény főszervezője és megálmodója örömmel mondta, rengeteg szeretet veszi körbe őket, akik létrehozták ezt a rendezvényt, s azokat a hölgyeket is, akik érintettek ebben a dologban.
Most is sok, a betegséggel érintett ült a széksorokban.
– Ez a második alkalom, hogy hírt adtunk magunkról és segíteni próbáltunk az érintetteknek. Sok minden jó dolog történt az első óta.
Ezt a napot is sikeresnek ítélem, hiszen az érintettektől kaptam visszajelzéseket, amik szerint ezúttal is kaptak hasznos és számukra új információkat.
– Ezért is azt mondhatom, hogy megérte a sok fáradozás.
Kollányi Zsuzsi az esemény műsorvezetője követhető példát jelentő vallomása így szólt.
– Több szempontból is szerencsés embernek gondolom magamat, például azért is, mert az elmúlt néhány évben megtanultam segítséget kérni. A saját életemben nagyon sok problémám volt és beigazolódott, vannak emberek, akikhez akkor is fordulhatunk, ha olyan helyzetbe kerülünk.
Hosszú évtizedek teltek el, mire átléptem egy határt, hogy merjek kérdezni és segítséget kérni, sőt sírni is.
– Találtam is olyan embereket, akikhez lehet fordulni, tényleg tudnak segíteni és ott vannak, amikor szükségem van egy virtuális, vagy egy valódi ölelésre.
Ha nincs egészségünk, akkor semmink sincs
Petrás Gábor a Jót - Szívből Dunaújvárosért akciócsoport vezetője így értékelte az eseményt: – Méltó volt a céljainkhoz. Ezt az ajánlott prevenciót másképp nem is lehet megvalósítani.
Egészen más műfaj, de köszönet illeti a motorosokat is, akik az ország minden részéból érkeztek és viszik a rendezvényünk jó hírét és azt az üzenetünket, hogy előzd meg a bajt!
– Ha nincs egészségünk, akkor semmink sincs. A mellrák egy olyan betegség, amit az időben történt felismerés után, eredményesen lehet kezelni. Szóltunk a lelki egészségünk fontosságáról is, mert az a célunk, hogy egészségesek maradjanak az emberek. A mottónk, a Figyelj rá(n)k! is erre szeretne mindenkit felhívni.
- Az előadások után a főtéren a Medusa Tánccsoport és Kollányi Zsuzsi közös produkciója adott erőt mindazoknak, akiket a mellrák érint — hiszen nekik, róluk szólt az az ének, amely a jelenlévők szívét is megérintette.
- A V2 Motorock Cukrászda szervézésével érkezett az ország különböző pontjairól a felvonuló 100 motoros, majd egy megható, szimbolikus közös sétával zárták az eseményt a Vasmű úton. A szombati eseményen közel ezren vettek részt.