október 3., péntek

Helga névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Prevenció

1 órája

Mellrák elleni figyelemfelhívás előadásokkal és sétával, száz motoros kíséretében

Címkék#mellrák#Szent Pantaleon Kórház#Október a mellrák elleni küzdelem hónap#II Figyelj Rá ( n ) k Dunaújváros 2025#figyelemfelhívás#figyelem#motoros felvonulás

Szombaton ismét nagyszabású eseményen hívják fel a szervezők a figyelmet a mellrák elleni küzdelem fontosságára Dunaújvárosban. Előadások, színpadi programok és közös séta várja a résztvevőket.

Gallai Péter

A II. Figyelj Rá(n)k! Dunaújváros 2025 jótékonysági eseményt a közösségi megmozdulásokat, jótékonysági akciókat szervező Jót - Szívből Dunaújvárosért akciócsoportja rendezi. Céljuk, hogy ismét felhívják a figyelmet a mellrák elleni küzdelem fontosságára szombaton, miután október ennek a betegség elleni küzdelem hónapja.Ez az időszak arra hívja fel a figyelmet, hogy az időben felfedezett betegség életeket menthet. Egy szűrés, egy kis odafigyelés nagyon fontos. Dunaújváros idén már másodszor áll ki közösen az ügy mellett október 4-én.

mellrák
A mellrák elleni napró szóló korábbi sajtótájékoztató résztvevői
Fotó: Szent Pantaleon Kórház

A mellrák elleni nap programja

A program a városháza C szárnyának színháztermében kezdődik 9.30 órakor Pintér Tamás polgármester, dr. Szilágyi Örs a kórház főigazgatója és dr. Molnár Szilárd Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetőjének köszöntőjével. Ezt követően szakmai előadások következnek:

  • dr. Krisztián Erika Fejér vármegyei tisztifőorvos
  • dr. Szilágyi Őrs: prevenciós lehetőségek a Szent Pantaleon Kórházban
  • Klein­né Németh Judit: erő, amit magunkban hordozunk
  • dr. Jancsó Máté: plasztikai sebészet és életminőség, rekonstrukciós lehetőségek ma
    A Városháza téren 12 órától kezdődnek színpadi programok, majd 12.30 órakor indul a felvonulás és séta a Vasmű úton, 100 motoros kíséretével.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu