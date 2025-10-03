Mellrák elleni figyelemfelhívás előadásokkal és sétával, száz motoros kíséretében

A II. Figyelj Rá(n)k! Dunaújváros 2025 jótékonysági eseményt a közösségi megmozdulásokat, jótékonysági akciókat szervező Jót - Szívből Dunaújvárosért akciócsoportja rendezi. Céljuk, hogy ismét felhívják a figyelmet a mellrák elleni küzdelem fontosságára szombaton, miután október ennek a betegség elleni küzdelem hónapja.Ez az időszak arra hívja fel a figyelmet, hogy az időben felfedezett betegség életeket menthet. Egy szűrés, egy kis odafigyelés nagyon fontos. Dunaújváros idén már másodszor áll ki közösen az ügy mellett október 4-én.

A mellrák elleni napró szóló korábbi sajtótájékoztató résztvevői

Fotó: Szent Pantaleon Kórház

A mellrák elleni nap programja

A program a városháza C szárnyának színháztermében kezdődik 9.30 órakor Pintér Tamás polgármester, dr. Szilágyi Örs a kórház főigazgatója és dr. Molnár Szilárd Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetőjének köszöntőjével. Ezt követően szakmai előadások következnek: