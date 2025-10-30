október 30., csütörtök

Három évvel a baleset után

2 órája

Előszállási kútbaleset: újra találkozott a kisfiú a megmentőivel

Egy borostyánnal benőtt kútban rekedt gyermek története három éve bejárta a helyi híreket. A megmentett kisfiú most hazalátogatott Magyarországra, és a dunaújvárosi tűzoltókat is meglátogatta, háláját névre szóló emléklappal fejezte ki.

Duol.hu
Előszállási kútbaleset: újra találkozott a kisfiú a megmentőivel

Reuben személyesen köszönte meg a tűzoltóknak, hogy megmentették az életét.

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook oldala

Előszálláson 2022 februárjában egy kisfiú a használaton kívüli, borostyánnal benőtt gyűrűs kútba esett, a szörnyű esetről beszámoltunk oldalunkon. Az egész környéket megrázta a kútba zuhant kisfiú története. A megmentett kisfiú ma már hálával gondol a tűzoltók hősies segítségére. 

megmentett kisfiú
A megmentett kisfiú, Reuben, aki három éve esett egy kútba Előszálláson, személyesen köszönte meg a tűzoltóknak a segítséget.
Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook oldala

Megmentett kisfiú ellátogatott a dunaújvárosi laktanyába

Több mint három év elteltével Reuben, aki ma már hétéves és Angliában él, újra hazalátogatott nagyszüleihez, és nem feledkezett meg megmentőiről. A dunaújvárosi laktanyába édesanyjával és unokatestvérével érkezett, ahol izgatottan fedezte fel a gépjárműfecskendőn a tűzoltósági szakfelszereléseket – különösen a kedvenc sorozatából, a Chicago Fire-ből ismert eszközöket csodálta.

„Amint kiértünk, mindenki tette a dolgát, egyikünk már ereszkedett a kötélen, miközben a többiekkel tartottuk és felszínre húztuk a gyermeket” – idézi Czehmeiszter Mihály tűzoltó századost a három évvel ezelőtti eseményekről. „Emlékszem, ahogy az elszáradt, centiméteres vastagságban felgyűlt borostyánlevekbe belesüppedt a lábam, ez a természetes takaró foghatta fel az ütést” – tette hozzá Tóth Lajos tűzoltó törzsőrmester.

A tűzoltók az Országos Tűzmegelőzési Bizottság meglepetés-ajándékával és egy füstérzékelővel készültek Reuben számára, aki névre szóló emléklappal köszönte meg újra, hogy három évvel ezelőtt megmentették az életét, számolt be az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a megható pillanatokról. 

