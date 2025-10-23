Erre senki se számított
5 órája
Meglepetés: Magyar Péter fogadta a Békemenet résztvevőit +fotó
A bábjátékos szerepében a háborúpárti von der Leyen, a báb: Magyar Péter.
Deák Dániel politikai elemző és a Vadhajtások is kiszúrta a különleges installációt, ami a Békemenet résztvevőit fogadta a Nyugati pályaudvarnál: Ursula von der Leyen bábjátékosként lógatta föléjük Magyar Pétert.
