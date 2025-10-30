október 30., csütörtök

Alfonz névnap

20°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Koszorúk, mécsesek

1 órája

A mindenszentek és a halottak napja jegyében a piacon (videóval, képgalériával)

Címkék#mindenszentek nap#koszorú#dunaújvárosi#piac#gyertya

Szombaton mindenszentek, vasárnap halottak napja. Ennek jegyében látogattunk ki ma reggel a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacra. Koszorúkból, mécsesekből nem volt hiány.

Agárdy Csaba
A mindenszentek és a halottak napja jegyében a piacon (videóval, képgalériával)

Sohár Gábor is felkészült a mindenszenteki rohamra

Fotó: Agárdy Csaba

Amerre a szem ellát a dunaújvárosi piacon, mindenhol azt vehetjük észre, hogy a kereskedők alaposan felkészültek a mindenszentekre és a halottak napjára. Szinte minden más piaci árut elnyomnak a koszorúk, a mécsesek. A különböző sírdíszek árai 1200 és 4500 forint között mozognak. Az üvegmécses darabja 350 forint, de hatos csomagolásban is kapható 2100 forintért, vagyis a nagyobb kiszerelés nem jelenti azt, hogy egy-egy mécses olcsóbb lenne, ha nagyobb tételben vásárolunk. A teamécses ára 30 forint. 

mécses
Mécsesek, gyertyák: van miből válogatni a piacon
Fotó: Agárdy Csaba

Akár 75 órás is lehet a mécses

Igazi különlegességeket is észlelhettünk a kínálatban. Frissen vágott normand fenyőből készült koszorúkat is vásárolhatunk, 2000 és 6000 forint között mozog az áruk - természetesen ez méretfüggő. A paraffingyertya darabja 180 forint, az elemesé 1000. A mécsesek között a 75 órás olaj 800 ft/db, az 50 órás 650 ft/db, a 12 órás 250 ft/db. Koszorúk vannak műfenyőből is, kimondottan szépek 2000 és 2900 forint között mozog a darabonkénti ára.

Írásunk végére hagyunk egy kis ismeretterjesztést, mert tapasztalatból mondhatjuk, sokan nem tudják, hogy mi a különbség a Mindenszentek és a halottak napja között, sőt, sokan a két dolog közé egyenlőség jelet tesznek. Röviden: a mindenszentek, ami november elseje, az üdvözült lelkek napja, a halottak napján, november másodikán, az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert hívekre emlékezünk.

A mindenszentek és a halottak napja jegyében

Fotók: Agárdy Csaba

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu