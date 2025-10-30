A mindenszentek és a halottak napja jegyében a piacon (videóval, képgalériával)

Amerre a szem ellát a dunaújvárosi piacon, mindenhol azt vehetjük észre, hogy a kereskedők alaposan felkészültek a mindenszentekre és a halottak napjára. Szinte minden más piaci árut elnyomnak a koszorúk, a mécsesek. A különböző sírdíszek árai 1200 és 4500 forint között mozognak. Az üvegmécses darabja 350 forint, de hatos csomagolásban is kapható 2100 forintért, vagyis a nagyobb kiszerelés nem jelenti azt, hogy egy-egy mécses olcsóbb lenne, ha nagyobb tételben vásárolunk. A teamécses ára 30 forint.

Mécsesek, gyertyák: van miből válogatni a piacon

Fotó: Agárdy Csaba

Akár 75 órás is lehet a mécses

Igazi különlegességeket is észlelhettünk a kínálatban. Frissen vágott normand fenyőből készült koszorúkat is vásárolhatunk, 2000 és 6000 forint között mozog az áruk - természetesen ez méretfüggő. A paraffingyertya darabja 180 forint, az elemesé 1000. A mécsesek között a 75 órás olaj 800 ft/db, az 50 órás 650 ft/db, a 12 órás 250 ft/db. Koszorúk vannak műfenyőből is, kimondottan szépek 2000 és 2900 forint között mozog a darabonkénti ára.

Írásunk végére hagyunk egy kis ismeretterjesztést, mert tapasztalatból mondhatjuk, sokan nem tudják, hogy mi a különbség a Mindenszentek és a halottak napja között, sőt, sokan a két dolog közé egyenlőség jelet tesznek. Röviden: a mindenszentek, ami november elseje, az üdvözült lelkek napja, a halottak napján, november másodikán, az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert hívekre emlékezünk.