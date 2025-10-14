Ilyen áron juthatunk lakáshoz Dunaújvárosban kedvezményes hitellel

Így és ennyiért vehetünk kedvezményes hitellel lakást Dunaújvárosban

Az államilag támogatott, kedvezményes lakáshitel sok család és fiatal számára óriási segítséget jelenthet a saját otthon megszerzésében. Megpróbáltunk néhány példán keresztül megmutatni, hogy Dunaújvárosban mit és mennyiért tudunk vásárolni a 3%-os hitel felhasználásával.

Színes virágözön Dunaújvárosban – A város legszebbjeit díjazták

Dunaújváros idén is megtelt színekkel: az utcák, kertek és erkélyek virágba borultak a „Virágos Dunaújvárosért” versenynek köszönhetően.

Akik évtizedeket töltöttek a gyógyításban

A hosszú éveket, évtizedeket egy munkahelyen töltő kollégák köszöntése a hűségükért rendkívül fontos a Szent Pantaleon Kórház életében. Főorvosi és ápolásvezetői értekezleten köszöntötte októberben jubiláló kollégáit a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház.

Mi lesz veled Dunaújvárosi Jégcsarnok? (videóval)

Még mindig bizonytalan, hogy mikor lesz jég a Dunaújvárosi Jégcsarnokban. Probléma van bőven, így nem tudni, hogy az Acélbikák mikor játszhatnak itthon.

Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk

Az ember életében kevés szebb pillanat adódik annál, mint amikor gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.

